DINO MERLIN U SUZAMA PRVI PUT O TEŠKOM PERIODU: ‘Bio sam biljka. To je bio period kad sam želio napustiti glazbu’

Autor: T. Š.

Sarajevski pjevač Dino Merlin u medijima rijetko govori o privatnom životu, no kako bi pomogao drugima, odlučio je progovoriti o izrazito teškom životnom periodu i bolesti koje se mnogi stide priznati. Video koji se prenosi na društvenim mrežama, a u kojemu pjevač kroz suze o borbi između života i smrti, mnoge je dirnuo.

“Ovo ću reći prvi put, u jednom razdoblju života bio sam teško bolestan. Imao sam jednu tešku depresiju. To nikome ne bih poželio. To se manifestiralo tako da sam bio nizašto. Apsolutno me ništa nije interesiralo, meni je bilo isto, život i smrt.

Život i smrt su za mene bili isti. Bio sam biljka.

I to je bio period kad sam želio napustiti glazbu, svašta je meni tada padalo na pamet… Ali, eto, nekim čudom sam se izvukao”, ispričao je Merlin sa suzama u očima.

Na sreću danas je taj period iza njega te se može veseliti svemu onome što je umalo pustio. U drugom intervjuu ispričao je koliko je sretan u svome braku, kako ima divnu obitelj, djecu i unuče, koji su njegova “tvrđava”. Upitan za formulu za uspješan brak, Dino je odgovorio:

“Ja sam imao 17 godina, a supruga je bila još mlađa, kad smo se upoznali. I kad se upoznate tako mladi, nisam ja tada bio Dino Merlin, ja sam bio neki dječak koji je išao u neku srednju školu, budućnost je bila neizvjesna i moj status… Kad se upoznate u tim godinama, nema tu nikakvih kalkulacija, to možemo nazvati ljubav bez kondicionala…









Treba tu imati i malo sreće, ja bih poželio svim dobrim ljudima da imaju takav brak kao što ga imam ja. Ljubav, kao i kašalj, ne možete sakriti…”.