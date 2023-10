Dino Merlin izazvao čuđenje u ljekarni, promatrali ga svi u nevjerici: ‘Nemojte, ja ću to’

Autor: I.D.

Pjevač Dino Merlin oduševio je svojim gestom sugrađane, kada je gospođi, s kojom se našao u ljekarni u Sarajevu, platio lijekove.

Naime, Merlin je, kako piše Telegraf, došao svojim poslom u ljekarnu, a kada je gospođa htjela platiti lijekove koje je uzela, on se odmah ubacio i ponudio da plati trošak.





Ispao je pravi gospodin

“Nemojte njoj naplatiti, ja ću to platiti”, rekao je Merlin, gospođa je bila iznenađena, a kako je navela, za jedan portal, lijekovi uopće nisu bili jeftini, ipak pjevač je insistirao.

“Sve je u redu, ja ću to platiti”, kazao joj je.

Inače, Dino Merlin mnogim pjevačima je idol, pa je tako Sergej Ćerković nedavno otkrio da je u njega gledao kao u Boga.

“Kada sam bio dijete na poznatim glazbenim maratonima na Pravnom fakultetu, tada smo kao najmlađa grupa bili tu da otvorimo sam maraton. Imali smo prilike sjediti s najvećim imenima, Dinom Merlinom, Crvenom jabukom i ne znam s kime još, ali uglavnom cream de la cream, što kažu.

Mi kao klinci smo bili tu i gledali u Dina Merlina kao u Boga. On je sjedio tu nekih sat vremena i sve vrijeme je pisao svojim kolegama da mu donesu čašu vode ili promijene repertoar, uglavnom nije nijednu riječ progovorio. Nama je to bilo čudno, ovaj čovjek ne priča”, otkrio je Sergej te dodao: “Shvatio sam da se on čuva za svoje nastupe.”