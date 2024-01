Dino Jelusić se našao na meti prevaranata: ‘Otvore moje privatne poruke i snime zaslon’

Autor: I.D.

Glazbenik i mentor u showu The Voice Dino Jelusić na svojem profilu na Instagramu otkrio je da se opet našao na meti internetskih prevaranata.

“Fanovi i pratitelji. Prevaranti su otišli na novi nivo ovih dana. Otvore moje privatne poruke i snime zaslon kako bi se vidjelo moje ime i plava kvačica, i kako bi izgledalo kao da stvarno pričate sa mnom (jer zbog plave kvačice sve izgleda stvarnije). Nakon toga daju link na svoj Telegram i prave se da sam to ja. Ponavljam opet, to nisam ja, ne dijelim svoj privatni broj mobitela”, napisao je uz sliku lažnog profila.

Dino se i krajem prošle godine požalio kako netko se netko s lažnog profila dopisuje s obožavateljicama u njegovo ime. Ne samo da je riječ o krađi identiteta, s čime su se već susreli brojni estradnjaci, već je pjevač obaviješten da netko pod njegovim imenom i prezimenom šalje lascivne poruke djevojkama.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli 𝐃𝐢𝐧𝐨 𝐉𝐞𝐥𝐮𝐬𝐢𝐜𝐤 (@dinojelusick)









Nikako se izboriti s lažnim profilima

“Hej. Može li se išta uraditi s ovim lažnim profilima tvojim? Mene je pet dodalo u dva dana, ali problem je što se javljaju ljudima i (mlađim) djevojkama i svašta pišu. Ja sam prijavila svaki ali ne znam znaš li da prave gluposti”, upozorila je jedna žena Dinu.

Pjevač se zbog nezgodne situacije oglasio putem društvenih mreža. “Ljudi. Ovo je moj jedini profil. Ostalo sve je feks. Ne snosim posljedice za scammove i lažne profile”, poručio je tada Jelusić.

Uz to, nedavno se pohvalio i svojim velikim uspjehom u Japanu. “Najveći japanski magazin, Burn, proglasio me najboljim tekstopiscem u 2023. godini, pjesmu Follow the blind man najboljom pjesmom, a bend Jelusick opisao je kao najsjajniju nadu. Zaista sam počašćen”, otkrio je Dino na Instagramu.









Podsjetimo, Dino je gostovao u Ženskoj priči te je s ostalim gostima prokomentirao i ovogodišnju Doru. Naime, prije nekoliko godina dobio poziv od HRT-a da sudjeluje na Dori, ali je to odbio.

“Kada je Maneskin pobijedio, ja sam dobio poziv da dođem sudjelovati na Dori. Prvo sam pomislio možda bi bilo dobro “uvaliti” nešto teže, ali publika kojoj ja težim to ne bi oprostila. Moj otac mi je odmah rekao da Dora nije za mene”, otkrio je Jelusić.