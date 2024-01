Dino Jelusić pustio suzu i otkrio probleme iza kulisa: ‘Trebam na psihoterapiju što prije’

Autor: I.D.

Četvero finalista “The Voicea” prisjetili su se svojih audicijskih nastupa, otpjevali su pjesme koje su pripremili za večerašnju emisiju. Jakov Peruško Rihtar pjevao je “Ostala si uvijek ista” Miše Kovača nakon čega je njegov mentor Dino Jelusić trebao dati komentar svom kandidatu. Ali nije mogao od suznih očiju.

“Mentor treba psihoterapiju što prije”, započeo je komentar i nasmijao prisutne, pa otkrio kako su jučer ujutro dogovorili ovu pjesmu jer su ranije imali dogovorenu drugu pjesmu za live.

“Ostali smo na HRT-u dok se nije zatvorio da odaberemo što će Jakov pjevati”, objasnio je Dino. “Jakov sve što otpjeva pretvori u zlato. Svo svoje povjerenje sam mu dao u ruke. On nikad ne zezne, to je nešto predivno. Vjerovat ću u njega i nakon showa”, rekao je ponosni mentor.

‘To je nešto predivno’

“Na prvu to nije bilo to, a na drugu je to postalo lagano to, a na treću dobijete to što ste čuli danas. Ne znam tko bi u dan i pol pod ovakvim presingom uspio naučiti pjesmu i ovako je izvesti. Jakov nikad ne zezne, to je nešto predivno, zato postoji razlog zašto ja vjerujem u njega. Ubio me s ovim”, dodao je Dino.

Podsjetimo, pobjednik ove sezone The Voicea Hrvatska je Martin Kosovec. Martin Kosovec u ovom dijelu natjecanja izveo je legendarni hit grupe Dorian Gray, “Sjaj u tami” te “My Way”, Franka Sinatre.









Njegova mentorica Vanna nije mogla skriti emocije. “Ljudi plaču kad te slušaju kako pjevaš. Dobro da nisi ni svjestan toga. Evo, s ovom pjesmom nekako sam smatrala da veliki talenti imaju i veliku odgovornost, evo”, jedva je Vanna dovršila u svom izlaganju, a izraz na njenom licu govorio je više od bilo kakve riječi.