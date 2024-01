Dianu nazivaju anđelom demonskog glasa: Njeni nastupi u The Voiceu imaju milijune pregleda

Autor: Dnevno.hr/T.Š.

Društvenim mrežam dijeli se snimka mlade Ruskinje Diana Ankudinove (20), koja je odnijela dvije uzastopne pobjede u talent showu ‘You Are Super!‘, prikazivan na ruskoj televiziji NTV. Riječ je o natjecanju namijenjenom djeci koja su provela značajan dio djetinjstva bez roditeljske skrbi.

Snimke njenih nastupa imaju stotine milijuna pregleda, i to zbog neobičnog glasa kojim je pažnju privukla još kao 14-godišnja djevojčica. Iako uglavnom pjeva na ruskom jeziku, Diana pjeva i na engleskom i francuskom jeziku, a pjevala je i na španjolskom, njemačkom i arapskom, a na društvenim mrežama ju nazivaju ‘anđelom s glasom demona’.

Kao beba ostavljena pretučena i polomljena na autobusnoj stanici

Diana Ankudinova rođena je 31. svibnja 2003. sjeverno od ruskog grada Vladivostoka. Kao dijete je bila fizički zlostavljana od strane svoje biološke majke. U dobi od tri godine, Diana je ostavljena na autobusnom stajalištu usred zime sa slomljenom ključnom kosti. Spasila ju je biološka tetka koja se o njoj nije mogla nastaviti brinuti pa je Diana predana na skrb doma za napuštenu djecu.

Kako su djeca iz doma povremeno slana u sanatorij u Arsenyevu kako bi im pomogli povratiti i održavati svoje fizičko i mentalno zdravlje, Diana se tamo povezala s maserkom Irinom, a na inzistiranje svoje kćeri je 2008. godine podnijela papire za posvojenje talentirane Ruskinje. Obitelj se preselila što dalje od Dianine biološke majke, jer je strahovala da će ju pronaći, zlostavljati i možda oduzeti od nove obitelji.

U dobi od četiri i pol godine, Dianin govor bio je izuzetno loš. Znatno je mucala, a logopedi su preporučili da ide na satove pjevanja. Ubrzo se otkrilo da jako voli pjevati te su je mentori počeli usmjeravati da iskoristi svoj ogroman potencijal. Nastavila se glazbeno obrazovati te je glumila u više mjuzikala, a dobitnica je nekoliko značajnih nagrada.









Krajem 2016. Diana je prošla neemitirane pretprijave za četvrtu sezonu ruskih The Voice Kids. Pojavila se na slijepim audicijama koje su prikazane u veljači 2017. godine. Pjevala je “Jodel Time“, koju je izvorno izvodio švicarski bend Oesch’s die Dritten, no nijedan od sudaca nije ju odabrao, pa je eliminirana iz natjecanja. Prije nego što je Diana napustila pozornicu, sudci su je zamolili da otpjeva dio druge pjesme. Tada je pjevala dio pjesme Édith Piaf “Non, je ne regrette rien” na francuskom jeziku.

Kao rezultat njezinog televizijskog nastupa u ruskom The Voice Kids, Diana je postala toliko popularna kod publike da je postala prva osoba na The Voice projektima koja je stekla više od milijun pregleda na YouTubeu nakon što nije prošla početne slijepe audicije.