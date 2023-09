Devedesete pozivao na mir: U Beogradu tražio minut šutnje za Dubrovnik, a Miloševiću pokazao srednjak

Autor: Barbara Grgić

Dana 21. rujna 1958. godine u Zagrebu je rođen Milan Mladenović, kultni rock glazbenik čije je stvaralaštvo s grupom Ekatarina Velika obilježilo drugu polovicu ’80-tih godina u bivšoj Jugoslaviji.

Njegov otac Spasoje, rodom iz Kruševca, bio je oficir Jugoslovenske narodne armije, a majka Danica domaćica iz Makarske. Kada je trebao krenuti u školu, Milanova se obitelj preselila u Sarajevo. Poznat kao “jugoslavenski princ rock’n’rolla”, glazbu je zavolio još kao dječak.

“Počeo sam svirati u četvrtom razredu osnovne škole kada mi je otac kupio akustičnu gitaru na kojoj je pisalo Tango, potom sam išao u muzičku školu i naučio neke akorde. Bilo je to u Sarajevu kamo smo se doselili kada sam imao šest godina i na čudan način mislim da je ono mračno utjecalo na mene. Bio sam strašno ratoboran, istinoljubiv i stalno sam se tukao sa starijima od sebe. Oni su me naravno mlatili, i dolazio sam kući krvav, plačući, što je trajalo do 1970. kada smo se preselili u Beograd”, ispričao je Mladenović u jednom intervjuu.





Pokrenuo antiratnu kampanju

Početkom 1992. godine s članovima sastava Partibrejkers i Električni orgazam pokrenuo je projekt Rimtutituki, čija je glazbena aktivnost koncentrirana na antiratnu propagandu.

Njihov najpoznatiji singl “Slušaj ‘vamo!”, s ključnim refrenom “Mir, brate, mir”, koji izdaje B92, promoviran je koncertom na kamionu koji je kružio ulicama Beograda.

S Rimtutitukijem su tijekom rata trebali gostovati u Banjoj Luci, no Milan je iz prosvjeda otkazao nastup zato što je eksplozivom srušena najstarija i najpoznatija banjolučka džamija Ferhadija iz 1579. godine.

Tada je rekao rečenicu koja je ušla u legendu: “Moja prva i najveća želja bi bila da se probudim i da ustanovim da je 1990. godina i da kažem: Uh, al’ sam nešto ružno sanjao!”







Godine 1991. EKV je proglašena grupom godine, a Milan Mladenović je na primanju nagrade u Beogradu zamolio dvoranu za minutu šutnje zbog bombardiranja Dubrovnika.









U kolovozu 1994. godine, nakon nastupa Ekatarine Velike na festivalu u Budvi, Mladenović je prebačen u bolnicu. Prije no što se ploča Angel’s Breath pojavila na tržištu Milan Mladenović je 5. studenog 1994. godine u Beogradu umro od raka gušterače. Pokopan je na Novom groblju u Beogradu.

Magi je uz njega bila do zadnjeg izdisaja

Autorica knjige “Osjećanja, O. Sjećanja” Lidija Nikolić, koja je bila bliska prijateljica klavijaturistice EKV-a Margite Stefanović, u knjizi je opisala kako je preminuo Mladenović.

“Iako je navikla suočavati se s gubicima, doživjela je smrt roditelja i mnogih prijatelja, smrt Milana je potpuno poremetila Margitu. Dan prije Milanove smrti, 4. studenoga 1994. godine Magi je bila u svom stanu na Slaviji. Zazvonio je telefon. ‘Možeš li doći do nas? Milan želi vidjeti samo tebe’, vapila je Milanova mama Danica. Magi je odmah uhvatila taksi i otišla do stana Mladenovića na Novom Beogradu. Milan je ležao u krevetu. Bilo je mračno.

‘Nemoj plakati, sve smo ovo znali’, rekao je Milan. Zatražio je da stavi glavu u krilo kod Margite i da ga mazi. To su često radili. Zaspao joj je u krilu. Ostala je nekoliko sati sama s njim. Na rastanku mu je rekla: ‘Vidimo se sutra’. Nije joj ništa odgovorio. Samo ju je nježno pogledao. Sutra je preminuo”, prepričala je Nikolić Margitino svjedočenje.

Ime Milana Mladenovića danas nose ulice u Beogradu, Zagrebu i u Podgorici.