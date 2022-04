DEPPOVA BIVŠA UHVAĆENA U LAŽI? Kozmetički brend na TikToku objavio video koji baca sumnju na iznesene optužbe

Autor: Dnevno.hr/T. Š.

Suđenje Amber Heard kojeg je pokrenula holivudska zvijezda Johnny Depp, trenutno je u središtu medijske pozornosti, ponajviše zbog prljavog veša kojeg bivši partneri iznose jedan protiv drugog. Čini se da ne biraju sredstva kojima bi dokazali svoje tvrdnje.

Jedna takva tvrdnja koju je iznijela Amberina odvjetnica Elaine Bredehoft postala je sumnjiva nakon što se oko iste oglasio kozmetički brend i to putem videa objavljenog na TikToku.

Naime, Milani Cosmetics objavio je TikTok video, nakon što su Amber i njezin odvjetnički tim na suđenju poroti i sudu pokazali korektor za lice i ustvrdili da ga je glumica koristila cijelo vrijeme veze s Johnnyjem kako bi prekrila modrice zadobivene od fizičkog nasilja. Sporni korektor sudu i cijeloj svjetskoj javnosti pokazala je upravo Amberina odvjetnica.

Brend Milani na svom TikTok profilu demantira Amberine tvrdnje na sudu. Naime, kako navode, kozmetički proizvodi koji su Amber i njezin odvjetnički tim priložili kao dokaz, Milani All In One Correcting Kit, lansiran je tek 2017. godine, nakon što je brak Johnnyja Deppa i Amber Heard završio.

Amberina odvjetnica nije posebno imenovala korektor kao proizvod Milani Cosmeticsa, ali je tijekom suđenja podigla komplet šminke i rekla da je Amber svakodnevno nosila taj proizvod kako bi sakrila modrice. Spekulira se kako je moguće da je odvjetnica koristila navedeni proizvod kao primjer vrste šminke koju je Amber koristila.