Denisa Latina frapirala priča poznate Hrvatice: ‘Kakav Johnny Depp, kakav Strah i prezir u Las Vegasu, mozak mi se otopio’

Autor: Dnevno.hr

Svakih toliko društvenim mrežama se počne širiti neki stariji viralni hit, a jedan od njih je legendarna priča Josipe Lisac iz stare HRT-ove emisije Latinica. U njoj Josipa slikovito govori o našem društvu, a mnogi navode kako je priča bezvremenska jer se može gledati i kao odraz današnjeg stanja u našem društvu.

Snimka je nastala 2011. godine te postala viralna i zbog reakcije Denisa Latina, koji je vodio i uređivao popularnu emisiju, a dandanas se vode dileme o poanti priče naše glazbene dive, ali i Latinu koji je na snimci izgledao kao da ga je priča ‘frapirala’ na trenutak.

“Ja čak imam isto jednu svoju priču kaj sam si smislila. Ovaj, odraz stvarnosti…realnosti. A govori o svemu ovome sad što se već ispričalo. Od odgoja pa do stvarnog stanja stvari kako se živi…Kako se živi u našem društvu. Jedna osamnaestogodišnja djevojka trči, želi što prije stići na tramvaj na Jelačić placu. U ruci nosi ogroman komad pizze i pri tom jede. On joj skoro ispao iz ruke, ali ona nekako uspijeva spasiti ga, ali je zato ispao komad rastopljene mozzarelle koji se za njom povlači u onako onoj jednoj tankoj, svilenoj niti. Skroz skoro pa cijelom Gajevom se vuče za njom. Ona se u toj žurbi zaleti u jednog muškarca, otprilike pedesetih godina, a on sav onako oronuo, obrastao, drži flašu pive u ruci i jedva stoji na nogama. Kako se ona zaletjela u njega, tako on zapravo posrće, on zapravo pada… gotovo i pada, kad u tom trenutku izlazi jedna lijepa žena iz hotela Dubrovnik u skupocjenom krznenom kaputu i najnovijim čizmama marke Yves Saint Laurent. On se.. On u tom sudaru proljeva to ljepljivo pivo po njoj i razbija se flaša i ogromni, ogromni komadi stakla frcaju na sve strane. Djevojka, sva sretna, pojela je pizzu, onako si obrisala s rukavom od kaputa dobro usta, i sva je sretna i baš u tom trenutku je došao i tramvaj.





U trenutku pisanja članka, posljednji komentar ispod snimke Josipe Lisac u Latinici, objavljenoj na Youtubeu prije devet godina, ostavljen je prije dva dana.

“Realno stanje društva. Sjajno objašnjeno. U svom stilu. Bravo, Josipa”, “Tišina na završetku je ….famozno”, “Nek na filozovski uvedu izborni predmet Josipalisacologija, ovo je za proučavanje”, “Meni je voditelj najsmješniji kako je zbunjen ne zna šta da kaže”, “Ovo je pripovjetka stoljeć”a, “Josipa legenda Lisac”, “Kakav Johnny Depp, kakav Strah i prezir u Las Vegasu”, “Prijevod, mladi naraštaj bez kulture i manira…stariji su alkoholičari a iza su skupe kurve…stanje društva, rekla vam je da ste stoka, a da niste ni skontali…kraljica!!!”, “Mozak mi se istopio od ove priče”, nizali su se komentari, a jedan je posebno privukao pažnju:

“Ali koliko ljudi u komentarima se kiti nekom natprosječnom inteligencijom i kako čitaju skrivene poruke a drugi ne znaju, a zapravo nema skrivene poruke, Josipa se jednostavno gadi na prljavštinu i fast food. Djevojka dok je dotrčala do tramvaja, “isprljala” je trotoar mozzarelom, pivom i staklom sudarivši se sa gradskim pijancem, prošla je žena cijela sređena u toj “prljavštini” i gradskoj gužvi, djevojka je nehigijenski obrisala usta o rukav i niti se ispričala čovjeku koga je gurnula, niti je briga šta je putem sve “isprljala”, njoj je bitno samo da je na tramvaj stigla. Nema skrivene poruke o smislu života, nego o nehigijeni i nekulturi”, poručio je jedan korisnik društvene mreže.