‘DEMOLIRAO MI JE APARTMAN’ Neda Ukraden sasvim iskreno o svojoj najvećoj ljubavi: ‘Doživjela sam šok’

Autor: Dnevno.hr/T. P.

Pjevačica Neda Ukraden otkrila je da ima ‘aktualnu prosidbu’ te otvorila dušu o svojoj najvećoj ljubavi koja je neslavno završila, baš kao i sve njene do sad, rekla je u intervjuu.

‘Imala sam jednu ljubav, jednog našeg čovjeka koji je živio u Americi, mi smo se tamo slučajno upoznali na mom koncertu. Strašno sam bila zaljubljena. Mi smo se nalazili po aerodromima – Frankfurt, Zürich, Zagreb, Beograd. Išli autom, rent-a-carom, putovali’, rekla je Neda u uvodu intervjua za InMagazin.

Pjevačica se još više povezala za godinu dana starijeg muškarca kad je saznala da ih veže ista sudbina. Naime, oboje imaju jedan bračni krah i dijete.

‘Trebala sam pjevati za Novu godinu, došla sam sa svojim bendom, srela sam bivšega u Beogradu, rekao mi je zašto idem, kleknuo pred mene, što je meni bilo jako smiješno jer sam bila zaljubljena.

‘I netko iz benda je rekao tom čovjeku to. Mi smo se svi smijali tome, to mi je bilo tragikomično i patetično. I ta scena je prepričana i čovjek je poludio, taj moj izabranik u Americi je to doživio kao izdaju, prevaru, nož u leđa’, izjavila je pjevačica kojoj se vidjela tuga u očima dok je iznosila ovu nesretnu priču.

I onda sam ja vidjela njegovo drugo lice koje ni slučajno nisam znala. Lice agresivnog, ljubomornog, posesivnog čovjeka koji meni ne vjeruje. Osim scene demoliranja tog apartmana, ja sam doživjela šokiranost, razočaranja. Osjećala sam to kao šamar svojem zdravom razumu, svojem kapacitetu rasuđivanja. Pa je li moguće da sam toliko slijepa bila’, zaključila je Neda Ukraden.

Na kraju intervjua nadodala je da se ona i misteriozni muškarac, od tog nemilog događaja, više nikad nisu sreli.