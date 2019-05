Đelo Jusić, kakav je to gospar bio! U svemu i do kraja…

“Od jutra smo potreseni, tužni. Bili smo uz njega sve ovo vrijeme, smrt je nešto što uvijek dolazi prerano kada su u pitanju najbliži. Do zadnjeg trena bio je veliki borac, pamtit ćemo ga kao nekoga tko se nije predavao nikada, no na kraju je ipak ovu, životnu, bitku izgubio. Imao je snažno srce i do zadnjeg trena je pokazivao veliku želju za životom”, rekla je snaha pokojnog Đele Jusića Paula za 24 sata.

Shrvan je I njegov brat Ibrica Jusić (74).

“Izgubio sam najboljeg brata na svijetu koji je meni bio i ostao najveći uzor”

Njegova smrt ražalostila je kolegicu i sugrađanku Terezu Kesoviju (80).

“Znam zašto me zovete, jako mi je teško pričati u ovim trenucima. Đelu sam, kao i Ibricu, iznimno voljela. Mi smo rasli zajedno, radili i stvarali smo zajedno. Moja je tuga pregolema, a ljubav prema Đeli vječna. Odlazila sam mu u bolnicu dok sam mogla, u zadnje vrijeme mi nisu dopuštali i drago mi je da sam mu uspjela barem malo olakšati te teške trenutke. Poklonio mi je najbolji opus svojih pjesama. Teško mi je odlučiti se koja mi je najdraža, ali da je napisao samo ‘Dubrovačka zvona’, himnu ratnoga Dubrovnika, to bi bilo jako puno. A pjesme koje je napravio i za druge, posebno za Trubadure, to je nemjerljivo. Zadužio je svoju zemlju, treba biti pristojno ispraćen i zauvijek poštivan”, rekla je Tereza.

Odlazak dubrovačkog skladatelja rastužio je i njegovog prijatelja, glumca Radu Šerbedžiju (72).

“Eh, kakav je to gospar bio! U svemu i do kraja. Razumio se u note i činio je s njima divnu muziku. Razumio se i u život te u svoju obitelj i prijatelje. Na samo njemu svojstven gospodski način, s puno ljubavi i neke posebne elegancije kako to umiju samo pravi majstori. Pravi gospari!”, rekao je Rade za 24sata.

Pjevačica Meri Cetinić (65) pjevala je, kako kaže, na jednoj njegovoj večeri obradu pjesme ‘Da sam te samo prije srela’.

“Zatečena sam, žalosna i mislim da je scena izgubila još jedno veliko ime, još jednog velikog glazbenika”, rekla je.

Glazbeni urednik Siniša Škarica (73) kaže kako je Đelin odlazak veliki gubitak za hrvatsku popularnu glazbu.

“U zadnje vrijeme on je još jedan od velikana koji su nas napustili. On je jedan od onih koji su od 60-ih godina prošli sva ova desetljeća sve do 00-ih. Do zadnjeg trenutka je svoj rad i veličinu dokazivao na polju popularne glazbe. Nalazi se sigurno među 10 najvećih kada je riječ o hrvatskoj popularnoj glazbi. Nenadoknadiv gubitak”, rekao je Škarica.