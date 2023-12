Davor Radolfi se nekad družio s Oliverom, a sad srpskoj megazvijezdi poručuje: ‘Skidam kapu’

Autor: Barbara Grgić

U Special Happy Showu gostovao je jedan od prvih izvođača temperamentne latino glazbe na ovim prostorima, vječiti romantik – Davor Radolfi. Pričao je o životu, prijateljima, zabranama koncerata ali i otkrio što misli o fenomenu zvanom Aleksandra Prijović i kolegici čestitao na uspjehu!

“Neka živim kako živim, ako dušu tako smirim, dušu što je ljubit znala i za druge sebe dala”, uz Radolfijeve stihove mnogi su se upoznali i zaljubili, jer su se nekoć pjesmom, plesom, šarmom i duhovitošću osvajale djevojke, priznao je vječiti miljenik ženskog dijela publike.





‘Ljudi se danas boje reći istinu’

“Internet nas je definitivno razdvojio. Ljudi se boje reći istinu. Danas se drugačije jede pije i ljubi, to je sigurno, nekada se to drugačije radilo. Danas se to radi virtualno, ali je lijepo kada možeš nekoga zagrliti, poljubiti, reći neke lijepe riječi… Zato je važno imati par pravih prijatelja i ono doma, a što imaš doma to trebaš čuvati i paziti – to bi bilo to otprilike o životu iako se o životu može puno pričati”, dodao je pjevač.

Družio se s Oliverom, a o Aleksandri samo najbolje

Nekoć se rado družio s pokojnim Oliverom Dragojevićem, dok mu sada od kolega društvo pravi Tedi Spalato. Puno prijatelja koje je upoznao kroz posao ima i posjećuje u Ljubljani i Sarajevu, ali to su češće muzičari nego pjevači.

Osvrnuo se Radolfi tijekom svog gostovanja i na uspjeh Aleksandre Prijović.

“Iako ne pratim što pjeva, čestitam Aleksandri koja ima publiku i mašineriju…Postavili su to na visoku razinu… Svaka čast. Skidam im kapu, to je biznis, to je posao…”, bio je iskren Radolfi te je dodao i kako ne podržava odluku nekih hrvatskih gradova o zabrani koncerata srpskim kolegama izvođačima.

“Koncerte ne bih zabranjivao jer svaka glazba ima svoju priču baš poput svake umjetnosti i ljudi biraju što žele slušati”, dodao je za kraj.