Daruvarski zubar popravio zube zecu: Mali Pablo sada može jesti bez bolova

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Daruvarski stomatolog Igor Jareš uvijek spremno pomaže ljudima koje muči zubobolja, no nije očekivao da će ga u srijedu popodne dočekati neobičan mali pacijent koji je u svoje dvije i pol godine života prvi put bio kod zubara.

Ne radi se o djetetu – mali pacijent je kunić Pablo koji je danima patio zbog preraslih prednjih sjekutića. Njegove tegobe svakim su danom bile sve gore, a Pablo je lagano kopnio jer zbog zubića nije mogao jesti. Bio je utučen, gladan i u bolovima.

Daruvarski veterinar, Dalibor Jareš, brat spomenutog zubara, pokušao ga je liječiti, a onda je odlučio zatražiti Igorovu pomoć. Stomatolog nije znao što ga očekuje, ali je želio pomoći.

Kunić Pablo patio zbog zuba, hrabri stomatolog uskočio pomoći

Dali su mu veterinarsku anesteziju, ali ne mnogo, jer to kod kunića može biti opasno. Ništa ga nije boljelo, ali se malo vrpoljio, rekao je Igor, Kada se upoznao s problemom, uzeo je svoju aparaturu i krenuo Pablu stomatološkom “turbinom” u usta. Tada je shvatio da od toga neće biti ništa.

“To su toliko mala usta! Nema šanse da sa zubarskom opremom uđem u njih, pomislio sam. Nekad je i kod ljudi teško, često si pomislim da se mogu smanjiti i ući im u usta kada radim neku problematičnu osmicu, ali ovo je bila nova razina. Trebalo mi je desetak minuta da mi se oči uopće priviknu na te sitne zubiće, dva prednja sjekutića i dva mala, mala kutnjaka koje jedva i vidiš”, prepričao je za Moj Portal.hr.

Možda prvi stomatolog u Hrvatskoj koji je radio zahvat na zecu

Posegnuo je tada za mehaničkim rješenjem, napravom za struganje kostiju, pa je lagano, sloj po sloj, skidao prerasle dijelove zuba. Sve to trajalo je, kaže, oko pola sata, uz pomoć Dalibora i Jitke Jilek iz veterinarske ambulante.









“Ne znam je li ijedan stomatolog u Hrvatskoj ikad napravio zahvat na zecu”, rekao je te uz smijeh dodao da bi mu idući izazov mogao biti hrčak ili skočimiš, s još manjim zubićima. Kaže da je Daliboru svojedobno preporučio da nabavi opremu i napravi stomatološki dio u svojoj ordinaciji.

Iako je liječenje zuba poprilično skupo, Igor Jareš je rekao da je ovaj puta bili ‘pro bono’.

Vlasnica oduševljena: Ne znam kako im zahvaliti

Pablova vlasnica Tihana Rab je ispričala kako se zečić uspješno oporavlja, veseo je i normalno jede. A bilo je, kaže, dosta gadno.









“Bila sam zabezeknuta. Pitala sam ga što mu je, pa ne mogu zeca voditi kod zubara za ljude, bilo me sramota što će reći, iako ga dobro znam jer sam i sama bila njegov pacijent dok je radio u Končanici. No, on mi je rekao da su se čuli i da ništa ne brinem. Tako je sve počelo”, kaže Tihana.

Pablo i ona nerazdvojni su prijatelji od kolovoza 2021. Suprug joj je tada češće zbog posla morao izbivati na terenu, pa je odlučila nabaviti ljubimca kako bi imala društvo dok supruga nema. “Ne znam kako zahvaliti oba doktora na svemu što su učinili za Pabla”, zaključuje vesela Tihana.