Darko Domijan pjevao na svadbi Karlovčana pa dobio bizaran zahtjev: ‘Došao je suprug’

Autor: I.D.

Hrvatski je pjevač zabavne glazbe, Darko Domijan, koji je najveću popularnost doživio 1970-ih i 1980-ih, hitovima kao što su “Ruže u snijegu”, “Sedam suza”, “Ulica jorgovana”, “Put u raj”. Ipak, životni put ga je odveo u drugom smjeru od glazbe, kojoj se nakon duge stanke rado vraća, otkrio je glazbenik i pravnik za vrijeme nedavnog gostovanja na Happy FM-u. “Pjevač sam dušom i tijelom što bi rekli, to je infekcija koja se ne može izliječiti…”, ustvrdio je.

Domijan je pričao o svemu, prisjetio se i što je kupio od prvog glazbeničkog honorara: “Morao sam vratiti neke dugove, jer sam posudio za instrumente. Znam da smo se uvijek mučili, trebalo je kupiti razglas, mikrofone, nikada nije bilo dovoljno…”. Ispričao je i o okolnostima svog povlačenja sa scene. “Krajem ‘89. godine izdao sam album koji nije baš naišao na odobravanje, dosta je bilo na granici uvredljivih komentara, a mene je to tragično razočaralo i onda sam na neki način odlučio reći – dosta!”, priznao je.

‘Što će mene pjevač zastupati i braniti?!’

Upitan kako je izgledao početak njegove odvjetničke karijere, ispričao je jednu zanimljivost. “Mnogi su htjeli, pogotovo tu mislim na ljepši spol, doći vidjeti tog pjevača, tog Darka Domijana, tog brku ili ne znam kako su me već zamišljali i zvali… Neki su mislili i što će mene nekakav pjevač zastupati i braniti?! Trebalo je malo više vremena proći da stvari sjednu na svoje mjesto, da ljudi shvate da sam ja profesionalac i da ozbiljno pristupam poslu”.

Jednom je paru pjevao prvi ples, ali i vodio brakorazvodnu parnicu. “Krajem 70-ih ih sam pjevao na vjenčanju u Karlovcu jednom paru, a negdje početkom 90-ih došao mi je suprug i predložio da povedem za njih sporazumni razvod. Suprugu nisam ni vidio, ona je samo poslala ovjerenu punomoć kod javnog bilježnika”, otkrio je nesvakidašnji kuriozitet. Inače, u rujnu je ovaj pjevač otpjevao himnu za Stranku umirovljenika.

‘Nas su otpisali, iselili su nas s radnih mjesta’

“Premda ni Darko ni ja nismo tipični umirovljenici, jer on još u svojoj 71. godini radi jer to želi, za razliku od mene koji sa svojih 77 godina radim jer to moram – pošto od penzije teško da bih preživio duže od deset dana – rado smo se odazvali pozivu HSU-a da napravimo himnu koju će s ponosom pjevati naši vršnjaci i oni malo stariji od nas. Inspiraciju za stihove nisam morao nešto posebno tražiti: svima je sve jasno.

Nas su otpisali, iselili nas s naših radnih mjesta, ali mi se još uvijek ne damo i, kao što stihovi kažu, i dalje imamo svoje zube”, rekao je za Jutarnji radijski voditelj i pjesnik Željko Krznarić koji je, autor te himne, a napisao je i stihove za hitove Prljavog kazališta ‘Uzalud vam trud svirači‘ i ‘Otišo je otac moj polako‘ Kiće Slabinca, kao i tekst za pjesmu ‘Nek‘ ti bude ljubav sva‘ s kojom nas je Tony Cetinski 1994. godine predstavljao na Eurosongu.