Danijelu Dvornik na muškarcima privlači neobična stvar: ‘To mi je iznimno atraktivno’

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Danijela Dvornik na društvenim mrežama vodi veoma aktivan život. Donedavno je objavljivala brojne fotografije na kojima provodi vrijeme sa kćeri, Ellom Dvornik, te joj pomaže oko djece.

Sada je pak putem svoje priče na Instagramu konačno odgovorila na ono što su se mnogi zasigurno pitali.

Voli plesno nadarene

“Ja jednostavno volim muškarce koji znaju plesati. To mi je iznimno atraktivno,” napisala je Danijela. Uz to je podijelila snimku muškarca koji ju je očito oduševio svojim plesnim umijećem.





Potom je podijelila snimku istog muškarca koji je tijekom jednog plesa visoko nategnuo trenirku, da bi je u drugom plesu spustio na uobičajenu razinu.

Sudjelovala na velikoj utrci

“Prijatelj nam se malo apgrejdao. Nije više ‘nategnute gaće’,” našalila se Danijela u opisu snimke. Time je dala do znanja kakav tip muškarca ju privlači, što je zasigurno oduševilo sve ‘zainteresirane’.

Podsjetimo, Danijela se ranije pohvalila sudjelovanjem na planinarskoj utrci. Pratiteljima se požalila kako na utrci Highlander Velebit nije uspjela doći do cilja.

“Kad sam saznala da mi od Panosa do Velikog Rujna treba 9 sati, a već je bilo 10 ujutro, a tih 9 sati je mojih 13 do 15 sati, uhvatila bi me noć, a hodanje po tako zahtjevnom terenu po mraku za mene nije bila opcija. To je bio prevelik zalogaj i rizik. Još da sam srela medu po noći… Možda bih preletjela cijelu rutu ili bih postala hrana za medu,” priznala je Danijela.