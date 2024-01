Danijela zbrisala iz Hrvatske i podijelila neugodno iskustvo: ‘Ne znam kako bih vam to rekla’

Autor: I.D.

Danijela Dvornik prije nekoliko dana stigla je na Filipine kamo je otišla na godišnji odmor. U društvu prijateljice, udovica kralja funka Dine Dvornika, istražuje ovu otočnu državu u Aziji, a pratiteljima na društvenim mrežama svako toliko daje uvid u dešavanja s putovanja.

Tako se u posljednjoj objavi na spomenutoj društvenoj mreži osvrnula na jednu stvar koja ju na Filipinima i nije pretjerano oduševila. Naime, Danijela se trenutno nalazi u gradu Cebu gdje je posjetila poznatu tržnicu, ali jedna stvar ju je u potpunosti razočarala.

“Ne vjerujte previše Tripadvisoru! Ova tržnica po ničemu nije toliko posebna osim što ima veliki izbor sušene ribe… Razina čistoće, uopće ne znam kako bih vam to rekla, na ljestvici od 1 do 10, to bi bilo 1!”, poručila je blogerica u videu snimljen na spomenutoj tržnici.

‘Previše je kaotična i nema se tu što vidjeti’

“Market kao market – ništa specijalno, nije me oduševio, ali evo, prošetale smo da vidimo kako izgleda”, zaključila je Danijela razočarano. Inače, 56-godišnjakinju nije previše oduševio ni glavni grad Filipina – Manila.

“Manila je previše kaotična i nema se tu što vidjeti… Idemo dalje”, napisala je na Instagramu te dodala: “Svako putovanje ima neku prednost. Ako putnik posjeti bolju, bogatiju zemlju, može naučiti kako poboljšati svoju. A ako ode u goru, siromašniju, naučit će kako da uživa u svojoj zemlji. (SJ)”









Naime, Danijela Dvornik ubrzo nakon dolaska u ovu egzotičnu zemlju, požalila se da su joj stvari krenule nizbrdo. “Tučemo se već iz aviona. Prvo jedan koji se derao pa nam je ometao san pa je dobio packu. Ali mu se nije svidjelo jer ipak smo mi žene. A sad smo evo imale okršaj tu sa taksistima”, napisala je na Instagramu, gdje često svoje pratitelje obavještava o avanturama.