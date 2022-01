DANIJELA OTVORILA DUŠU! Otkrila tko ju je spasio u najtežem razdoblju: ‘Svaku večer smo se družili preko video poziva’

Autor: Daniel Radman

Daniela Martinović još je jednom “otvorila dušu”, kako kaže, ponukana nebrojenim porukama njenih prijateljica koje su opisale “zašto su sretne što su žene”.

Tako se i ona osvrnula na teško razdoblje koje je prolazila tijekom lockdowna.

“Moje prijateljice Ana, Doris, Brigita, Nela i ja odlučile smo svaki petak u 21.00 sat družiti se preko video poziva s namjerom da jedna drugoj budemo utjeha, oslonac, ohrabrenje i inspiracija.

Sretna sam što kroz život ronim na dah

Na jednom od naših druženja tema je bila ta da je svaka od nas trebala reći svakoj od nas koja je to osobina zbog koje je, po našem mišljenju, ona posebna. Bilo je tu divnih opisa, iskrena, pouzdana, hrabra, topla, duhovita… i to nam je išlo vrlo lagano no zatim je došao malo veći izazov, a on je bio taj da je svaka od nas trebala izgovoriti koja je to osobina zbog koje svaka od nas misli da je posebna.

I tu je nastao problem. Niti jedna nije mogla izustiti za sebe lijepu riječ. Krenule smo ohrabrivati jedna drugu i na kraju smo uspjele. Spretno sam ih navodila potičući ih da osvijeste svoje lijepe osobine, a onda sam došla na red ja i nastao je tajac. Nisam znala što bih rekla. Gledala sam na zaslonu njihova lica koja su me bodrila, a onda sam uspjela izgovoriti… sretna sam jer kroz život ronim na dah! , napisala je.

“Mnogo nam je prirodnije na sebe se ljutiti, od sebe zahtijevati, sebe osuđivati, ali sebe pohvaliti bilo je mnogo teže, gotovo nemoguće. Hvala mojim divnim prijateljicama, hvala svim dragim ženama koje su na putu moga života bile i jesu moja inspiracija. Hvala vam jer ste bile toliko hrabre i usudile se o sebi naći lijepu riječ i podijeliti jer vi ste moja inspiracija”, zahvalila im je ovim putem.

Usput je Daniela iskoristila prigodu da pozove sve svoje fanove na veliki koncert koji sprema 8. ožujka. Tada će u Dvorani Vatroslav Lisinski na koncertu znakovitog naziva “Otvoreno srce”.