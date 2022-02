DANIJELA OBJAVILA EMOTIVNU PORUKU: Ovo je najveća podrška: ‘Došao je sam, nenajavljen… To se zove ljubav na djelu’

Autor: Dnevno.hr

Protekla godina za pjevačicu Danijelu Martinović nije bila nimalo jednostavna.

Otvorila je novo poglavlje nakon raskida dugogodišnje veze sa Petrom Grašom koji je u vezi s pjevačicom Hanom Huljić s kojom čeka i dijete.

Danijela je otkrila tko joj je u životu najveća podrška.

Prepričavši događaj koji joj je posebno ostao u pamćenju, pjevačica je na svom Instagramu čestitala rođendan najvažnijem muškarcu u njenom životu, ocu Ivanu. Podijelila je kako joj je otac prije nekoliko godina priredio nezaboravno iznenađenje.

“Došao je sam, nenanavljen i cijeli dan me čekao sjedeći u publici da bi me čuo, da bi moje srce osjetilo njegovo dok govorim priču svog života. Zagrlio me, vidjela sam – ponosan je, preponosan – kupila sam suze. Rekao je: “Dušo, ja se odmah vraćam za Split.” “Ali, kako ćeš tata, pa ponoć je, umoran si, cijeli dan si tu, nemoj zezat, prespavaj, molim te.” Kaže on sa osmijehom, uvijek sa osmijehom: “Dušo (uvijek me tako zove, ‘ko šiša ime – to je samo simbol), ide tata, imam sutra posla, a ja sam bio, vidio te i čuo i to je meni najvažnije.”

To se zove Ljubav na djelu – o tome se piše i priča kad se kaže da najljepše stvari nemaju cijenu. Ako me ikad budu opet pitali: “Kad ti misliš odrasti?” Sad znam – nikad. Najljepše je biti djevojčica svoga tate”, piše emotivna Danijela.