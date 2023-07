Danijela Martinović progovorila o majci Marka Perkovića Thompsona: ‘Koliko god to čudno zvučalo…’

Danijela Martinović posljednjih tjedana promovira svoju najnoviju knjigu ‘Tuširanje duše‘ koja je izazvala veliku pažnju javnosti. U razgovoru za In magazin Danijela je otkrila kako je iščitavajući napisana poglavlja ponovno isplakala neke bolne intimne trenutke iz prošlosti, no kaže, tek tada je mogla shvatiti važnost takvih trenutaka.

Sanja Doležal upitala ju je i za njenu bivšu svekrvu, ‘tetu Mariju’ i njihov blizak odnos. “Da, zaista je bilo lijepo jer je zaista to bio blizak odnos i ja stvarno mislim da svaka osoba koja je bila dijelom našeg života ima prostor i razlog zašto je bila dio našeg života i stvarno mislim da nema krivih susreta, koliko god to zvučalo čudno, nema krivih priča…”, rekla je Danijela i nastavila: “Što sam shvatila…stvarno da tog trenutka kad sam prolazila neka najteža iskustva svog života nisam imala natruhu koliko će mi to dobroga donijeti na više nivoa”.

Upitana da komentira svoju tvrdnju da je ‘‘scena privid i bajka za odrasle” te koliko je teško ”biti princeza, dok iznutra vrištiš jer si možda nešto drugo”, umjetnica se otvorila:





“Bilo je izuzetno teško. Sada kad gledam naprosto uopće ne znam kako sam bez ikakvih resursa uspjela proći. Zato i jesam u jednom trenutku prelomila i morala napraviti malo veću stanku jer sam i fizički bila oslabljela. Bila sam zaista spremna, ako je potrebno, da više nikad ne stavim mikrofon u ruke…”, komentirala je, između ostalog.

Upitana postoji li nešto za čime žali, Danijela je dala pomalo intrigantan odgovor. “Prije pet godina vjerojatno bih imala neki popis, a sada ću reći da apsolutno ništa, ali ništa ne bih promijenila”, rekla je Danijela i najavila novu knjigu u kojoj bi mogla opisati svoju filmsku ljubavnu priču s krim inspektorom Josipom Plavićem.