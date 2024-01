Danijela Martinović otkrila sretnu vijest: ‘Život najljepše iznenadi kad ništa ne očekuješ’

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Splitska pjevačica Danijela Martinović jedno je od omiljenih lica na domaćoj estradi. Njene pjesme ore se po dvoranama, raznim zabavama i stadionima, a uspjeh je ostvarila i svojim memoarima ‘Tuširanje duše’, izdanima na ljeto prošle godine.

Sada se putem društvenih mreža odlučila pohvaliti novim uspjehom u svojoj bogatoj karijeri. Naime, pjesma ‘Ono nešto’ koju je prošle godine otpjevala u duetu sa Markom Škugorom, izabrana je za Hit mjeseca Studenog te je ušla u izbor za nagradu Cesarica.

Drugačije od dosadašnjih iskustava

“Protekla je godina po mnogočemu za mene bila divna ali ono što me posebno dirnulo je to koliko ste zavoljeli pjesmu Ono nešto. Sve oko nastajanja ove pjesme zaista je posebno i drugačije od mojih dosadašnjih iskustava”, započela je emotivna pjevačica u objavi na Instagramu.









“Ova pjesma promijenila je mnogo toga i pokazala da je ‘nemoguće’ tek jedna nova mogućnost. Vijest da ste je upravo Vi izabrali za Hit mjeseca Studenog i tako joj otvorili vrata da uđe u izbor za nagradu Cesarica Hit 2023 godine zaista me iznenadila, pomalo zatekla ali jako razveselila”, istaknula je.









Njena najveća nagrada i želja

“Život najljepše iznenadi kad ništa ne očekuješ koračajući otvorenog srca. Moja najveća nagrada je to što ste je, baš kao i ja, zavoljeli na prvi pogled a moja najveća želja je da je još dugo, dugo pjevamo i da se baš svatko pronađe u stihu, ali onda Bog posla anđela da me čuva, da me grije”, zaključila je zahvalna Danijela.

Podsjetimo, krajem prošle godine publika je po prvi put mogla čuti kako zvuči kad se poslovno spoje Šibenčanin i Splićanka. Njihova pjesma na prvu je osvojila slušatelje, a ubrzo nakon izdavanja zasjela je i na prvo mjesto YouTube trendinga.

Škugor, za kojeg bi mnogi rekli da zvuči kao mladi Oliver Dragojević, spomenutu pjesmu već je imao napisanu prije otprilike četiri godine. Snimanje je odgođeno zbog pandemije, a pjevač je od prvog trenutka znao da postoji samo jedna osoba s kojom bi snimio taj duet.

“Za ovu pjesmu i ovu priču na pamet mi je odmah pala Danijela. Nisam je tada poznavao, ali smatrao sam da je ona jedina pjevačica s kojom bih htio podijeliti ovu pjesmu. Nakon što smo se upoznali preko zajedničkog prijatelja, pokazalo se da me osjećaj nije prevario”, pojasnio je.