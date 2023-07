Danijela Martinović otkrila kako je Oliver Dragojević utjecao na nju: ‘To je bilo zbog njega’

Emotivnu večer u Veloj Luci posvećenu Oliveru Dragojeviću, koji je preminuo prije pet godina, svojim je dolaskom uveličala i Danijela Martinović.

Prije nego li je zapjevala predivnu baladu ‘Nocturno’, pjevačica i spisateljica je ispričala njoj važnu priču, koju je do tad znalo malo ljudi.

“Nikad prije i nikad poslije”

Prisjetila se jednog trenutka kojeg je podijelila s Oliverom u zagrebačkoj Esplanadi. Otkrila je kako nikad prije i nikad poslije nije pjevala tako kao tu večer s Oliverom.





“Ja ću vam ispričati jednu priču koja mi je jako važna i koju ne zna puno ljudi”, započela je Danijela.

“Bila je zima, onda kad noć brzo pada na grad. Ja sam žurila na jedan sastanak i te konture grada bile su nejasne, uletila sam u Esplanadu i vidjela sam prazan var i Olivera za klavirom, koji je bio leđima okrenut. Nije me vidio. Malo sam uživala u tom prizoru, onda sam došla pokraj njega, sjela i počeli smo pjevati zajedno. Počeli smo pjevati zajedno. I nikad prije, i nikad poslije, nisam pjevala tako kao tu večer uz Olivera jer veliki služe za to da izvuku iz nas najbolje. To je bilo zbog njega”, ispričala je Danijela.

Uz Danijelu Martinović, na koncertu ‘Trag u beskraju’ Oliverove hitove izveli su i Meri Cetinić, Natali Dizdar, Lorena Bućan, Oliverovi Dupini, Hari Rončević, Goran Karan, Marko Tolja, klapa Šufit, Matija Cvek, Jure Brkljača i sjajna klapa s Novog Zelanda, The Shades.

Posebno emotivan trenutak dogodio se uoči početka koncerta, kada je voditelj Duško Ćurlić razgovarao sa skladateljem i velikim prijateljem Olivera Dragojevića, Vinkom Barčotom, koji se prisjetio najljepših trenutaka koje je proveo s Oliverovim, a pritom nije krio koliko mu nedostaje.