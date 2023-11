Danijela Martinović i slavne face prakticiraju metodu koja prkosi medici, o ovome svijet šuti

Autor: I.D.

Tuširanje u hladnoj vodi, hiperventiliranje i umjetno stvaranje mini stresa za poboljšanje psihofizičkog zdravlja. Zvuči pomalo ludo, ali nije. Provjerena je to tehnika koja se prakticira već stoljećima, no sada ju je zapadnom svijetu približio Nizozemac Wim Hof. On je tijekom istraživanja ove metode srušio više Guinnessovih rekorda i redovito se u kratkim hlačicama penje na Kilimandžaro.

Zašto se ova metoda prakticira i na koji točno način pridonosi fizičkom i mentalnom zdravlju, jednom je prilikom otkrila i Danijela Martinović, koja također prakticira tuširanje u hladnoj vodi i posebne tehnike disanja.





‘Nakon toga sam spremna na apsolutno sve’

Splitska pjevačica Danijela Martinović (50) svojim izgledom izmami razne komplimente, a često se komentira i kako glumica u petom desetljeću izgleda besprijekorno.

Naime, ova pjevačica o svojim malim ženskim tajnama progovorila je jednom prilikom za Gloriju te je otkrila da redovito vježba i tušira se hladnom vodom.

“Kada se probudim, prije svega kažem: ‘Bože, hvala ti na ovome danu i na još jednoj poklonjenoj prilici‘. Nakon toga operem zube i odmah napravim vježbe disanja po metodi Wima Hofa koje traju otprilike desetak minuta te se otuširam u hladnoj vodi. Nakon toga sam spremna na apsolutno sve”, objasnila je pjevačica.

Osvrnula se ona i na prehranu te otkrila kako je njezina prehrana radikalno izmijenjena prije otprilike godinu dana.

“Inače sam nula pozitivna krvna grupa i često su me savjetovali kako se za tu krvnu grupu jede meso, da smo mi mesojedi. Obzirom da je moj otac mesar, to mi je bilo prirodno te mi je kroz veliki period života odgovaralo. No, prije godinu dana prestala sam jesti meso”, rekla je te nadodala kako je izuzetno sretna što je u ovom periodu izuzetno sretna što je gotovo pa slučajno maknula meso iz prehrane i osjetila jednu novu dimenziju.









Što je to Metoda Wim Hof?

Vjerojatno vas je malo zaintrigirala ideja da mnogi ljudi ulijeću u hladnu vodu bez razmišljanja i da se pritom ne prehlade, već naprotiv – imaju bolju krvnu sliku i imunitet im je jači nego ikada… U čemu je tajna? Naime, ono što smo saznali iz knjige “Metoda Wim Hof”, koju je napisao ovaj “ludi” Nizozemac, je pomalo potresno jer on tvrdi da čovjek može sam sebe liječiti – što je dokazao nekolicinom primjera i medicina ga ne osporava u tome.

Wim Hof je inače poznatiji još i kao Ledeni Čovjek, drži više svjetskih rekorda u podvizima izdržljivosti i izlaganja hladnoći, a njegova je misija preobraziti način na koji živimo podsjećajući nas na našu istinsku moć i svrhu. Dobrobiti metode Wim Hof koju sada primjenjuju milijuni ljudi potvrdilo je osam sveučilišnih istraživačkih studija, a njegov je cilj pokazati ljudima kako pomoću ove metode povećali kapacitete snage, vitalnosti i sreće.

Na jedinstven i strastven način, Wim dijeli svoju metodu i priču koje uključuju:

DAH Jedinstvene vježbe mijenjaju kemijski sastav tijela, pune vas energijom i usredotočuju um.

HLADNOĆA Sigurne i kontrolirane vježbe za izlaganje hladnoći koje osnažuju krvožilni sustav i bude neiskorištenu snagu vašeg tijela.

STANJE UMA Ojačajte snagu volje, unutarnju jasnoću, osjetilnu svjesnost i urođenu radost.

ZNANOST Kako su istraživanja redefinirala ono što medicina smatra mogućim.

ZDRAVLJE svjedočanstva ljudi kojima je metoda pomogla pobijediti poteškoće sa zdravljem i kronične bolesti.

IZDRŽLJIVOST Ubrzajte vrijeme oporavka, ojačajte um, i još mnogo toga.