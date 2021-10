DANIJELA I GRAŠO PREKINULI SU PUNO PRIJE NEGO SE MISLILO? Splitska pjevačica tvrdi: Porječkali su se u vikendici, on ju je poklopio’

Autor: T. Š.

Nakon nagađanja o tome da Hana Huljić i Petar Grašo žive zajedno u blizini Grašine bivše partnerice, pjevačice Danijele Martinović, proširila se i informacija da očekuju dijete, što je Grašo demantirao za medije. No, kako je javnost jako zainteresirana za novi estradni par, sve više ”cure” priče izvora bliskih paru. Iako je izvor blizak paru tvrdio da je Hana trudna, sad novi izvor tvrdi i da zna detalje prekida Danijele i Graše. Riječ je navodno o neimenovanoj splitskoj pjevačici koja je intrigantne detaje otkrila za Jutarnji list.

Ona tvrdi da se ljubav između Graše i Hane dogodila još početkom ljeta, a u trenutku kada su se zbližili, a oboje su bili slobodni. Hana je prekinula dugogodišnju vezu s glazbenikom Tomislavom Šošićem koji trenutno boravi u Estoniji dok je Grašo proljetos prekinuo vezu s pjevačicom Danijelom Martinović i to nakon 24 godine.

Ipak, prema tvrdi neimenovane pjevačice, Grašo i Danijela prekinuli su puno prije nego je to službeno potvrđeno.

“Priča se da su stvari između Danijele i Petra počele pucati još prije godinu dana. Lani, u kolovozu, nešto su se porječkali na fešti koja se zbivala na njegovoj vikendici u Vinišću kod Trogira. On je njoj nešto prigovorio, ona mu je odgovorila, pa ju je on poklopio, na što se ona dignula i otišla s tuluma”.

Iako je očekivala da će Grašo krenuti za Danijelom kazala je pjevačica, to se nije dogodilo.

“Očekivala je da će on doći za njom, ali nije. Par dana se nakon toga nisu čuli, no onda su se našli i pomirili, ali Danijeli je i dalje bilo krivo što je on tada tako reagirao. Tu je nekako počelo, a u mjesecima što su uslijedili njih su dvoje, svaki za sebe, puno razmišljali o svojoj vezi i shvatili da žele različite stvari u životu”, započela je splitska pjevačica za spomenuti medij.

“U trenutku kada su novinari proljetos doznali da Danijela i Petar više nisu zajedno, oni već mjesecima nisu bili zajedno. Iako ni to, nama sa strane, nije značilo da je među njima definitivno kraj. Jer, oni su se u prošlosti, tijekom 24 zajedničke godine, znali rastajati, ali i se na kraju uvijek sastali. Sada nisu. Nakon što su novinari otkrili da više nisu skupa, Danijela i Petar satima su razgovarali preko telefona. Bili su u tom trenutku pošteni i iskreni jedno prema drugom, a tek nakon tog razgovora novinarima su dali izjavu u kojoj su potvrdili da više nisu par. Koliko znam, rastanak je prošao bez ružnih riječi i predbacivanja. Ni Danijela ni Petar nisu ljudi koji bi prekrižili sve ono lijepo što im se dogodilo u skoro četvrt stoljeća ljubavi”, ispričala je neimenovana splitska pjevačica za Jutarnji.