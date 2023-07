Danijela Dvornik žestoko prozvala tip žena: ‘Zaslužujete da vas se pljune!’

Autor: Dnevno.hr/ T.Š.

Danijela Dvornik je na svom profilu pokrenula raspravu nakon što je opisala par nekoliko situacija iz vlastitog okruženja. Kako je navela, riječ je o razvedenim muškarcima koji imaju djecu, narcisima i manipulatorima, njihovim bivšim ženama, ali i ženama koje su u vezi muškarcima koji, najblaže rečeno, nisu u dobrim odnosima s bivšim ženama.

“Frajer ostavi ženu i nađe si drugu. Ok. E sad, sve je to ok, svatko ima pravo u svom životu raditi što hoće, to apsolutno, ako nešto ne ide ne treba biti rob lošeg braka, loše veze”, započela je Danijela te istaknula kako smatra da su većinom muškarci ti koji ostavljaju žene tek nakon što nađu novu partnericu, jer se, prema njenom mišljenju, “uvijek moraju nasloniti na neku drugu ženu”. “Frajer maltretira ženu s kojom ima djecu, ne voli je, ima drugu, ali bez obzira na to što ima drugu maltretira ovu prvu. Zagorčava joj život, sjebaje joj to s djecom, na neki način i ta djeca ispaštaju, a sve bi moglo biti jednostavnije”, opisala je dalje Danijela.

“S takvim frajerom ni pet sekundi”

Ustvrdila je kako nikad ne bi mogla biti s muškarcem koji maltretira svoju bivšu ženu i djecu, koji vrši ekonomski ili psihološki teror nad njom. “S takvim frajerom ne bi bila pet sekundi”, naglasila je, no potom se okomila na takve muškarce, ali i na žene koje mogu biti s takvim muškarcima.





“Budi frajer u pičku materinu! Otiđi ponosno, poštuj tu ženu s kojom imaš dvoje djece, nekad si je volio, nekad si vald’ htio s tom ženom tu djecu itd. Učini da taj život, bez obzira kakav je, ima nekakav normalan tok”, poručila je muškarcima Danijela.

“Takve žene misle da su posebne, kurac ste vi posebne!”

“Ne mogu shvatiti te druge žene koje žive u iluziji da su one fenomenalne i da im se takva stvar neće dogoditi! One žele takvog idiota, kužiš, i misle si ja ‘sam nešto ‘special’. Kurac ste vi ‘special’! Ti si isto psihopat kao što je on, jer ako to možeš zanemariti i ako se nikad ne upitaš: ‘Dobro, zašto ti to radiš toj ženi i kakav je to nenormalan odnos?’, onda ni ti nisi normalna, idi i ti na psihijatriju, jebote!” oštro je rekla Danijela.

“Nisi ‘special’, glupa si. Ova prva ga se riješila, a pitanje kako ćeš ga se ti riješiti. A to što ti misliš da ti si u njegovim očima, nisi ti ništa ‘special’, to je samo zavaravanje, ti si druga opcija”, poručila je Danijela i ustvrdila: “Ja jednostavno ne mogu prihvatiti činjenicu da žene nad tim stvarima zatvaraju oči, a ima ih. Ja ne znam kako one spavaju po noći. Šta je toliko seksi jeben da možeš zanemariti takve stvari?! Pa nema tog seksa, nema takve ljubavi da bi ja zanemarila da živim s nekim likom koji maltretira drugu ženu, pa da je ta žena ne znam kakva!”

“Može vas biti sram”

“Ni te žene ne cijenim, apsolutno ne cijenim. Za mene su one nula!” nastavila je u žestokom tonu. “Ako se pronalazite u tome, začepite usta i ništa ne govorite. Može vas biti sram! To me tako raspizdilo da ne mogu to objasnit. Dno dna. Vi koje ste u drugoj vezi s frajerom ne zaslužujete ništa bolje. Ništa bolje! Zaslužujete da vas se pljune, jer takvi frajeri će opet istu stvar napraviti”, zaključila je, između ostalog, Danijela Dvornik.