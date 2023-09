Danijela Dvornik u mukama nakon brutalnog pothvata: ‘Što je meni ovo trebalo?’

Supruga kralja funka, Dine Dvornika, Danijela Dvornik, na Instagramu je otkrila svoj novi hobi i avanturu na koju se usude samo rijetki.

Naime, Danijela se odvažila na planinarsku avanturu po Velebitu, točnije Baškim Oštarijama. Ova je dama u 57. godini uspjela propješačiti 18 kilometara s ruksakom od 17 kilograma opreme.

‘Staza je bila dovoljno teška i bez ruksaka’

“Kuća na leđima, muka u nogama. Bilo je žestoko. Prvih 18 kilometara teških uspona i još težih spuštanja sam nekako odradila, zadnjih par kilometara sam plakala i smijala se od muke u isto vrijeme i preklinjala u sebi ‘što je meni ovo trebalo’ (mjerač kilometara je pokazivao da je put bio dug 22 km, a ne 18km)”, započela je Danijela.





“Najviše me bacalo u očaj što se nije vidio kraj puta. Činilo mi se da hodam čitavu vječnost. Svakim stajanjem i skidanjem ruksaka on je postajao sve teži i teži, od milja sam ga zvala ‘mrcina’.

Staza je bila dovoljno teška i bez ruksaka od 17 kilograma. Nakon neprospavane noći i grčeva u mišićima, odustala sam od idućih etapa od 36 km, jer bi to značilo da bi me uhvatila noć mojim tempom hodanja, da riskiram ozljede od umora – to si ipak nisam htjela priuštiti”, nastavila je.

“Treba znati procijeniti svoje snage i odustati na vrijeme. I ovih 18 km što sam napravila je uspjeh za mene, nešto što je van moje komfor zone, nešto što ni u snu nisam mogla sanjati da bih napravila. Sve u svemu super iskustvo i upoznala sam predivnih ljudi”, zaključila je hrabra Danijela, a u komentarima je dobila niz poruka podrške.









“Bravo, svaka čast”, “Carice, nije lako planinarenje, bez obzira što stalno vježbaš, tu treba dobra priprema. Čestitam Ti od srca”, “Ja se već umorila gledajući”, neki su od komentara.

Živi 15 godina bez Dine

Podsjetimo, početkom rujna, Danijela je na emotivan način obilježila godišnjicu smrti svog supruga Dine. Prošlo je dugih 15 godina da je hrvatska glazbena scena pretrpjela velik gubitak, smrt kralja funka duboko je potresla cijelu regiju.

Njegova supruga Danijela tog dana postala je udovica, a kćer Ella ostala je bez oca. Prisjetivši se gubitka, Danijela je putem Instagrama objavila fotografiju obitelji ispred velikog Dininog portreta uz emotivan opis.

“Bili smo tako mladi kad smo se upoznali i nismo imali love. Imali smo neopisivu ludost da slijedimo svoje snove, on glazbu a ja njega i njegovu glazbu”, započela je Danijela.

“Nitko mu nije vjerovao, nitko ga nije bodrio… osim nas nekoliko istih luđaka. I nitko od nas nije znao gdje će to otići … Tamo neki luđak iz Splita pravi neki funk”. opisala je iskreno.

“Meni se sviđalo sve na njemu. Njegova lucidnost, njegova odlučnost, njegova strast, njegov ritam za ples, njegova iskrenost, njegov osjećaj za ljude i njegova lakoća shvaćanja onih drugih koji ga nisu razumjeli”, priznala je Danijela.