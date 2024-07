Danijela Dvornik otkrila rudnik mršavljenja, tajna je u jednom: ‘Jutro započinjem s ovim’

Autor: I.D.

Influencerica Danijela Dvornik aktivna je na Instagramu i tamo često pokazuje što radi kako bi što zdravije živjela. Danijela ide u teretanu, kada je ljeto pliva u moru, a zdravo se i hrani. Na Instagramu dijeli i recepte za zdrava jela koja sprema, a jednom je prilikom otkrila koje se namirnice najčešće nalaze na njenom jelovniku i kako one loše zamijenila dobrima.

“Vraćanje u normalnu prehranu. Meso jedem u malim količinama jer sam primijetila da se lakše osjećam kad ga ne jedem. Ipak neću ga skroz odbaciti jer ponekad imam želju. Suhomesnate namirnice uopće ne kupujem, ali ako sam negdje , neću ih odbiti. Kruh radim svoj, proteinski. Sireve također izbjegavam u širokom luku iako sireve obožavam. Posni sir ne jedem jer mi je bljak, zato jedem zrnati. Na juhama i salatama mogu preživjeti bez problema”, započela je.

“Voće i orašaste plodove koristim kao zamjenu za slatko. Mlijeko pijem samo u kavi bez šećera. Umjesto bijelog šećera koristim med ili kupujem smeđi kokosov šećer. Od masti koristim samo maslinovo ulje. Jedem piletinu ili puretinu i naravno ribu. Sve ovo vrijedi kad kuham samo za sebe, kad su gosti u pitanju onda si dam oduška jer hrana nije samo jedenje, nego za uživanje za stolom, u društvu. Uz svaki ručak popijem času kvalitetnog vina i to je nešto čega se neću nikad odreći”, napisala je Dvornik.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Danijela Dvornik (@danijeladvornik)









Jede pet puta dnevno

No potpuna promjena ne znači nužno i da mora biti komplicirano. Da je tako, dokazuje i 7 jela koje Danijela Dvornik svakodnevno konzumira. Danijela dan ne može zamisliti bez zobenih pahuljica, jogurta, salata i voća. “Jutro započinjem svježe iscijeđenim sokom od voća ili povrća na prazan želudac, zatim zobenim pahuljicama ili omletom od jaja i to je jedini obrok koji ima ugljikohidrate i to one zdrave. Ostali obroci su proteinski s povrćem, a međuobroci su jabuka ili orašasti plodovi” kaže Danijela.

Grickalice, barem one klasične slane nezdrave, u Danijelinu jelovniku ne postoje. “Jedino ponekad pojedem sirovi kikiriki, grickam voće ili mrkvu i uvijek imam crnu čokoladu da zadovoljim potrebu za slatkim. Naravno, ponekad si priuštim i nešto slatko”, kaže. Kako nikada ne bi pala u iskušenje i samu sebe držala pod kontrolom, Danijela sve obroke pripremi navečer ili u rano jutro te ih rasporedi za cijeli dan. Jede pet puta dnevno tako da nikad nema osjećaj gladi niti osjećaj da je na dijeti.

“Jednom tjedno priuštim si ‘cheeting day’ kad jedem svu hranu, ali u umjerenim količinama. Tada skuham tjesteninu, napravim kolač i priuštim si sve ono čega preko tjedna nema na jelovniku”, kaže Danijela. Zahvaljujući novom stilu života, koji uz zdravu prehranu uključuje i svakodnevnu tjelovježbu, Danijela Dvornik danas je mršavija za 14 kilograma te je s konfekcijskog broja 46 došla na broj 40-42.