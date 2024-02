Danijela Dvornik otišla Filipincima, kritizirala uslugu: ‘Užasno je sporo, uvijek nešto fali’

Autor: I.D.

Domaća blogerica, 56-godišnja Danijela Dvornik već neko vrijeme istražuje egzotične Filipine. Naime, udovica kralja funka Dine Dvornika, hladne siječanjske dane u Hrvatskoj odlučila je zamijeniti tropskom klimom u Aziji kamo je otputovala u društvu prijateljice.

O dogodovštinama s putovanja Danijela redovno izvještava putem svog Instagram profila pa tako njezini pratitelji imaju priliku vidjeti i turističku, ali i onu drugu, nešto realniju sliku Filipina. Naime, Danijela je otkrila kakva je usluga u jednom od restorana na Filipinima. “Lipo nam je, smijemo se i nema nervoze. Ušle smo u ovaj otočki mood gdje je sve tako kako je, usporeno i sa vječnim smiješkom na licu”, započela je.

“U ovom restoranu jedemo najbolju hranu u zadnja 2 tjedna, a probale smo mnogo toga. Filipinska hrana se sastoji od svinjetine koju ja ne volim i mnogo morske ribe i rakova. Koristim svaku priliku da guštam u škampima na 100 načina, poneku ribu sa gradela i rižu”, nastavila je.

‘Na to smo navikli’

“Servis im je užasno spor, nikad ne dobijete hranu u isto vrijeme, uvijek nešto fali iz narudžbe, ali smo se na to navikli. U ovom restoranu, koji je konstantno pun i čeka se za mjesto, to nije slučaj. Zadnjih dana nas prati kišno i oblačno vrijeme ali nam je to ok za razgledavanje. Temperatura je 29 stupnjeva, ali je praćeno sa vlagom”, otkrila je Danijela.

Koliko uživa u dugoiščekivanom odmoru, svjedoči i njezina posljednja objava na spomenutoj društvenoj mreži. “Svakome bi trebalo odrediti da putuje, s vremena na vreme. Čak i više: da nikada ne zastane duže nego što je neophodno. Čovjek nije drvo, i vezanost je njegova nesreća, oduzima mu hrabrost, umanjuje sigurnost”, citirala je Danijela Mešu Selimovića ispod fotografije nastala na njezinom putovanju iz snova.

I premda su joj mnogi u komentarima ispod iste poručili kako treba uživati, javile su se i neke pratiteljice kojima je zasmetala Danijelina neopterećenost na putovanju. “Draga gospođo, netko ne može to priuštiti financijski. Lijepo je putovati, ali neki ljudi to ne mogu priuštiti, sve je danas postalo nametnuto”, napisala je blogerici jedna od pratiteljica dok joj je druga poručila da sreću ne treba tražiti.

“Ništa manje ne bi trebao biti sretan onaj tko nije nikad nikamo putovao, jer sreća je tu gdje jesi i ne treba je tražiti nigdje drugo i misliti da je ona tamo”, stoji u komentarima ispod Danijeline objave.