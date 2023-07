Danijela Dvornik o mlađim muškarcima: ‘Tko s djecom liježe, budi se popišan’

Autor: Dnevno.hr/ T.Š.

U kolovozu će biti već pestnaest godina kako nas je napustio legendarni Dino Dvornik. Njegova udovica Danijela Dvornik nastavila je graditi svoj život, a posljednjih godina znatno se promijenila, no ne zato što u njenom životu postoji netko.

Naime, godinama se mnogi pitaju ima li Danijela partnera ili zašto nema nikoga te traži li koga, a ona je sada na svom Instagram profilu odlučila otkriti sve karte.

“Nisam taj tip”

“Joj, to mi je jedno od gorih pitanja – tražim li muškarca i zašto nemam muškarca. Pa ne znam tražim li uopće muškarca i to je pitanje. Mislim ne znam kako je to tražiti muškarca, da idem po društvenim mrežama, da idem po rivi šetam, gledam frajere i ‘ulećem’…Mislim jednostavno nisam taj tip, jednostavno nisam taj tip”, pojasnila je Danijela i potom otkrila kakav muškarac ju može privući, ali i odbiti.





“Lijepe, glatke i njegovane ruke me mogu zavest”

“Meni muškarac mora biti šarmantan, meni se muškarac mora dogoditi, on mora biti i duhovit, pretpostavljam da mora biti i kreativan jer ja volim takve tipove ,volim ljude koji rade nešto s rukama, ruke su mi jako važne kod muškaraca, ako su njegove, ako su lijepe, glatke, kad priča i tako dalje, to je recimo nešto što me može zavest jer onda promislim ako me ta ruka mora dodirivati da to baš takva ruka mora biti”, otkrila je Danijela i pojasnila što je u potpunosti odbija kod muškaraca i što nikako ne može ni zamisliti.

“Ne volim kumpiraste prste, šporke nokte, izgrižene nokte itd ili onako grube ruke. Ne mogu uopće zamislit da me tako nešto može dotaknuti.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Danijela Dvornik (@danijeladvornik)









Mislim, sad to vama može izgledati glupo, ali evo recimo to je nešto što mi govori dosta o muškarcu i što je meni bitno”, zaključila je Danijela.

“Samo je jedan Macron”

Kada su u pitanju odnosi mlađih muškaraca sa starijim ženama, Danijela je otkrila što misli i o tome.

“Mislim da svaka žena u nekoj svojoj fazi života možda isto to priželjkuje kao što priželjkuju i mlađi muškarci sa starijom ženama. Mislim da tu nema ništa loše ako se nađe pravi razlog za to. Mislim da vjeravanje da će se takva nekakva veza ostvariti, pričamo o muškarcima koji su znatno mlađi od žena, nema šanse da se ta veza ostvari. Samo je jedan Macron”, rekla je svoje mišljenje Danijela te dodala:









“Tako da evo, ako je to nekakav avanturizam ok, ali ako netko misli nešto ozbiljno iz toga, tu nema nikakve šanse. Zapamtite onu jednu stranu poslovicu: Tko legne sa djecom, probudi se popišan. Samo to imajte na umu”, zaključila je kroz smijeh.

