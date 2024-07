Danijela Dvornik novim pothvatom zabrinula obožavatelje: ‘Ne bih ti bila u koži’

Danijela Dvornik krenula je putem najpoznatije hrvatske estradne planinarke, Ivane Paradžković. Naime, Danijela je prošle godine s prijateljicom planinarila Velebitom, no unatoč čestim vježbama, morala je odustati na pola puta, no ista ju je prijateljica još jednom željela motivirati – i to kartom za jedan od najpoznatijih planinarskih događaja.

“Za rođendan, umjesto da mi pokloni Wellness u Sloveniji… Nešto da se čovjek lijepo odmori, vitalizira, dovede u red, pokloni ona meni izlet na Highlander Blidinje”, govorila je u nevjerici Danijela dok se njezina prijateljica u pozadini smijala.

“Ne znam što da vam kažem… Sad ću napraviti psihološku pripremu. Držite mi fige da vam se sutra javim s vrha. Eto, nitko sretniji od mene”, rekla je Danijela i dodala da se ovoga puta bolje pripremila. Kako kaže, što si stariji, teže ti je i potrebnije su ti lakše stvari koje koštaju kao Petra kajgana.

‘Ne bih ti bila u koži’

Danijela je u novom videozapisu svoje mnogobrojne pratitelje zamolila za savjet da joj pišu ako si bili na Highlanderu Blidinje, što im je ondje bilo grozno i na što bi trebala pripaziti.









“Svadi se s njom”, “Bravo za prijateljicu”, “Koje ti prijateljice imaš, sljedeća stanica su Himalaji. Bome ti nije lako, ne bi ti bila u koži. Biraj poklone za rođendan”, neki su od komentara ispod obajve na TikToku. Nedugo nakon, na Instagramu je podijelila fotografije s izleta, pokazujući da je preživjela i da je ovoga puta ipak došla do vrha.









“Bilo je izazovno, na momente teško i preteško, naročito povratak i nemilosrdno sunce, ali vrijedilo je svega. To su ti momenti kada pomičeš granice vlastitih strahova i komfora, kad osim sto uživaš u prijeđenom putu i još ljepšim panoramskim pogledima, moraš misliti i biti skoncentriran. Predivan izlet i predivna priroda!”, piše u opisu objave.

