Danijela Dvornik ispričala bizarno iskustvo o potresu: ‘Iz nekog razloga vrtila mi se ova misao’

Udovica Dine Dvornika i blogerica Danijela Dvornik često na svom Instagram profilu komentira neke situacije iz privatnog života, ali i aktualne događaje u Hrvatskoj. Ovoga puta dotaknula se noći punog mjeseca u kojoj joj se dogodilo nešto potpuno neočekivano. “Noć obasjana punim mjesecom i temperaturom zraka svojstvenom za proljeće me iscrpila. Nikako zaspat”, započela je Danijela.

“Kada sam konačno krenula u san iz nekog nepoznatog razloga vrtila mi se misao o potresu. Možda zbog besprijekorne tišine koja me podsjetila na zagrebački potres. Jutros čitam da je bio neki lagani potres, ali ja nisam ništa osjetila”, napisala je. Podsjetimo, u srijedu u večernjim satima, potres jačine 4,1 stupanj po Richteru zatresao je područje Dalmacije. Nastavak je to serije podrhtavanja koja su zabilježena tijekom dana. Epicentar potresa bio je 23 kilometra sjeverozapadno od Splita. Udar je zabilježen u 19.56 sati.

Naime, Danijela je nedavno putem društvenih mreža se Danijela osvrnula i na rastavu svoje kćeri Elle Dvornik i Charlesa Pearcea. ”Kad si previše dugo u nekom negativnom odnosu, kad se udaljimo jedan od drugog, tu nastaje problem. To može biti rizično za odnos, kad si dugo u neslaganju, dogodi se loše, misliš da će se riješiti, ali u konačnici se ne riješi. Ljudi apsolutno nemaju pojma što ih čeka u braku, mladi nemaju živaca za brak”, rekla je.









A onda se sjetila i Elle: ”Džabe sam ja to govorila svojoj kćeri, to ti ne treba, možeš imati djecu, ne moraš se udavati. Imala sam osjećaj da to neće dugoročno funkcionirati i tako se pokazalo. Ali što ćeš, ona zna da sam ja u pravu. Bolje da se dogodi prije nego kasnije. Moja kćer je morala naučiti na onaj najteži način, ali to je tako, svi imamo svoju školu. Jedino što možemo je biti podrška iz prikrajka, ne okretati leđa djeci u takvim stvarima.”









”Mislim da joj je trebalo dosta dugo da u svojoj glavi to sve psihički podnese. Nije joj lako. Ne svađaju se oni, ali dok jedan želi miran proces, drugi opstruira, ali riješit će se to… Treba ovladati tim emocijama da bi mogao biti objektivniji u tome svemu. Netko do toga dođe prije, netko kasnije”, zaključila je na kraju.