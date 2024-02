Danijela Dvornik dušu ispustila o čestom problemu: ‘Može biti užasno naporno’

Autor: I.D.

Blogerica Danijela Dvornik trenutno je na proputovanju po Tajlandu sa svojom bliskom prijateljicom. Njihovu je zajedničku fotografiju s putovanja iskoristila za duži tekst o tome koliko je važno imati dobrog suputnika u avanturi.

“Ako nemate pravu osobu za putovanja, putovanje može biti užasno naporno, prožeto nesuglasicama i svađama, a sve to može upropastiti i najbolju destinaciju, ostaviti gorak okus i nezadovoljstvo”, započela je.

“Čak i s najsavršenijom suputnicom potrebno je razumijevanje. Radije bih putovala sama nego s nekim tko nije dorastao zadatku. Ovo nam je već treće veliko putovanje, i ta naša putovanja su avantura od dana prvog dana”, otkrila je Danijela.

‘Tu nije bitno ni tko si, ni što si’

“Nikad ne znamo gdje će nas trenutak odvesti, koga ćemo upoznati, gdje ćemo se zaustaviti, ali ono što je važno, uvijek nam je zabavno, a kad se zaželimo mirnoće, tu su uvijek dugotrajni ženski razgovori o svemu i svačemu, ponekad o ničemu. Na tim našim putovanjima uspijemo sve izgovoriti, analizirati, ponekad se dotaknemo prijašnjih putovanja i svih silnih avantura o kojima se knjiga da napisati, od kojih se smijemo do suza”, otkrila je.

“I to je najveće bogatstvo, nemjerljivo u novcu, pokretninama i nekretninama. Naša putovanja su zanimljiva, životna, na trenutak smo u nekom fensi smještaju a na trenutak u nekom opskurnom. Pa se smijemo našim situacijama i glupostima. Upoznajemo različite ljude, neopterećene koji jednako tako žive život”, nastavlja.

“Cijelim putem učimo i prihvaćamo sve ono što je nama strano i totalno drugačije. Tu nije bitno ni tko si, ni što si, ni što imaš i koliko imaš, ni kako si sređena, ni kako izgledaš, ni odakle si, ovdje je samo bitno što imaš u srcu i u torbi”, zaključila je Danijela. O dogodovštinama s putovanja Danijela redovno izvještava putem svog Instagram profila pa tako njezini pratitelji imaju priliku vidjeti i turističku, ali i onu drugu, nešto realniju sliku Filipina. Naime, Danijela je otkrila kakva je usluga u jednom od restorana na Filipinima.









“Servis im je užasno spor, nikad ne dobijete hranu u isto vrijeme, uvijek nešto fali iz narudžbe, ali smo se na to navikli. U ovom restoranu, koji je konstantno pun i čeka se za mjesto, to nije slučaj. Zadnjih dana nas prati kišno i oblačno vrijeme ali nam je to ok za razgledavanje. Temperatura je 29 stupnjeva, ali je praćeno sa vlagom”, otkrila je Danijela, između ostaloga, više pročitajte OVDJE.