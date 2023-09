Daniel Popović otkrio za čime čezne: ‘To će mi biti ispunjenje svih snova’

Autor: Dnevno.hr/ T.Š.

U novoj pjesmi “Odlazim” koju su zajedno snimili legendarni Daniel Popović i njegov sin Sebastian, spominje se Danielova Džuli, djevojka iz megahita eurovizijske zvijezde, koju je u pjesmu ‘upakirao’ tvorac stihova njihove pjesme, hitmjeker Miro Buljan.

“To je možda kao neki catch, da se netko uhvati, kao neki trade mark, kao neki vodeni žig za kojeg bi se znalo, po tom segmentu da je to duet oca i sina. To je bit. Pjesma nema nikakve veze s Džuli kao takvom, ali želimo spojiti nekako to njegovo vrijeme s mojim vremenom, da nešto mene i njega spoji”, objasnio je Buljan.

Angela i ljeto u Crnoj Gori

Daniel je nedavno za In magazin otkrio da je Džuli zapravo Njemica Angela, koju je upoznao na ljetovanju u Crnoj Gori, kad je imao samo 17 godina, a sada je ispričao detalje te ljubavne priče.





“To je jedna mlada djevojka koja je došla u pratnji svojih roditelja. Oni su bili fascinirani sa mnom. Oni su me gledali, slušali na pozornici i onda je prišao tata i kaže da se strahovito dopadam njegovoj kćeri i da su oni potpuno za ukoliko se ja slažem da dok su oni na moru provedemo skupa, naravno pod kontrolom. I onda smo se mi malo družili i onda je to bilo to. I nikad se više nismo čuli”, otkrio je Daniel.

Ostvarenje svih želja i snova

Glazbeni gen, uz Sebastiana, od Daniela je naslijedila i kći Isabella, a Popoviću je želja da sa Sebastianom i Isabellom snimi njihovu zajedničku pjesmu. “Ukoliko to bude moguće, to će mi biti ispunjenje svih mojih želja i snova”, rekao je iskreno Popović.