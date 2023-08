Daniel Popović nije trebao pjevati ‘Daj obuci levisice’, a zbog ovog hita tuži slavnog pjevača

Autor: I.D.

Glazbenik Daniel Popović ponovno se vraća glazbenom svijetu. Nakon desetljeća pauze u glazbenom svijetu, najavljuje svoj novi album putem singla pod nazivom “Tijesan kaput”.

Ovaj album označava posebnu prigodu – obilježavanje njegove pedesetogodišnje karijere, zajedno s četrdesetom obljetnicom nastupa na Euroviziji.

“Imao sam želju s “Tijesnim kaputom” upozoriti na to da se mi svi na neki način u svojoj koži osjećamo tijesno i da ponekad želimo da pobjegnemo od svega, da damo duši prostora da pobjegne negdje drugdje i u ovoj pjesmi koja je balada, lijepa ljubavna pjesma koja govori upravo o tome.”, objasnio je Daniel za In magazin.





No svi ga znaju po hitu “Džuli” – megauspješnici s kojom je davne ’83. pokorio Europu. Pjesma je prepjevana na deset svjetskih jezika, a Daniel je krasio ne samo domaće, već naslovnice mnogih poznatih europskih časopisa, poput njemačkog Brava.

Lepa Brena mu smjestila

Naime, rijetki znaju i za osvetu Lepe Brene, koja mu, čini se, nije mogla oprostiti što ju je pobijedio na tadašnjoj Jugoviziji i umjesto nje otišao na Eurosong. Naime, na snimanju videospota za “Jugoslovenku”, helikopterom su ga spustili na crnogorski Durmitor i namjerno ga ostavili samog među vukovima.

”Ti samo maši i gotovo, spustimo se i idemo nazad. No međutim oni nestadoše, nema ih. I sad se mislim what. To je žestoka divljina, i u jednom trenutku nakon tri sata konačno helikopter dođe, preleti , ja sam misli, da je netko drugi, pa sam trčao po polju kao blesav, i oni kad su se spustili dolje, hvala Bogu bili su bili oni, kažu, super si to odglumio”, prisjetio se.

Tužio svjetsku facu

Naime, Danielu je 1991. godine za dlaku izmakao još jedan odlazak na eurovizijsku pozornicu. Glazbu za “Daj obuci levisice” skladao je u pet minuta u domu Alke Vuice.









“Tri pjesme sam donio i ona je skomentirala, dobre su pjesme, ali niti jedna nije specijalna. Ja nisam egotrip, meni možeš reći, to mi se ne sviđa i ok. Ja kažem nema problema Alka, sad ću ja pjesmu smisliti. I ja u sebi, nana, ona gleda.

Ona kaže, jeeee, znaš da imam pjesmu, za Tajči sam napisala Daj obuci levisice, ali je Tutić nije htio. I legne tekst u nulu na tu melodiju”, prisjetio se.

Daniel je slučajno nedavno otkrio da melodija velikog hita Weekenda “Save your tears” podsjeća na njegovu pjesmu “Znam da ti si ta” iz ranih 90-ih. Prvi put u životu, ekluzivno nam za kraj otkriva, odlučio se na tužbu za plagijat.

”Angažirali smo jednu odvjetničku kancelariju, jednu diskografsku kuću koja će na neki način postati ownwership ove pjesme da bi mogli dalje nastaviti s tim, tako da taj je ugovor već u pripremi. Potpisat će se i onda se ide u akciju. Pa, što bude!”, zaključio je.