Danas mladi vrište za trap pjevačima, a nekad su vrištali za Tinom i Nikšom: Evo gdje je dvojac danas

Autor: Barbara Grgić

“Za sva vremena, ja sam tvoja sjena”, stihovi su Nikše Jurinovića i Valentine Krtanjek kojima su debitirali 1998. na Dori.

Tinu su mnogi uspoređivali s Vesnom Pisarović

Od tog je trenutka njihova karijera krenula uzlaznom putanjom, a mladu su Valentinu mnogi uspoređivali s Vesnom Pisarović, koja je u to vrijeme bila gotovo na vrhuncu svoje pop-karijere u Hrvatskoj.





Tina i Nikša su 2000. godine s pjesmom “Kad si kraj mene” nastupili na Hrvatskom radijskom festivalu, a 2001. godine vraćaju se na HRF s pjesmom “Da je bilo sve po mom”.

Slušatelji i urednici 110 hrvatskih radijskih postaja dodijelili su Grand prix njihovoj pjesmi “E, da mi je”. Godine 2002. nastupaju na Hrvatskom radijskom festivalu i s pjesmom “Idi i ostavi me” najavljuju svoj drugi studijski album “Mala zvijezda sjevera” koji je objavljen iste godine.

Tina i Nikša zatim ponovo nastupaju na HRF-u 2004. i 2005., a 2006. posljednji put su nastupili na Dori, s pjesmom “Kazna”, no nisu ušli u finale.

Godine 2009. objavljen je njihov album “Zlatna kolekcija” s najvećim hitovima.









Kao i većina pop izvođača ranih 2000-ih, najviše su obožavatelja imali među mlađom populacijom, no – na veliku žalost svih njih – prestali su postojati 2006. godine, nakon dva studijska albuma, “Digni me do neba” i “Mala zvijezda sjevera”.

Dok se o Valentini danas malo zna, poznato je da je Nikša osnovao Kids Fun Zonu koja u Novoj Gradiški pruža zabavu mališanima uz zabavne i edukativne aktivnosti.