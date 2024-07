Damir Habijan htio upisati fakultet oprečan politici, ali ga odbili: ‘Nisam uspio’

Autor: I.D.

Kada je krajem prošle godine postao ministar gospodarstva i održivog razvoja, Damir Habijan je privukao veliku pažnju javnosti. Posebno zanimanje izazvao je njegov Instagram profil, na kojem su se nalazile fotografije njegovog zategnutog tijela, iako je kasnije većinu tih slika obrisao.

Uz to, Habijan je nedavno konačno prekinuo spekulacije o svom ljubavnom životu, koje su bile aktualne nakon što je u jednom intervjuu priznao da je sretno zaljubljen, ali se situacija od tada promijenila. “Sretno slobodan”, potvrdio je za Story. Inače, Habijan je završio studij prava i poznat je po svom izgledu. Domaći mediji su ga često nazivali najzgodnijim političarom. Iako često nosi odijelo i puno vremena provodi u automobilu, njegova najveća strast je Crossfit, kojim se bavi više od šest godina.

“Krajem srednjoškolskog obrazovanja odlučio sam da ću se prijaviti na prijemne ispite na Pravnom fakultetu i Fakultetu političkih znanosti, s obzirom na to da sam u tom trenutku definitivno znao da me zanimaju društveni predmetni, a ne prirodni. Mada, najveća želja bio mi je upis na Akademiju dramskih umjetnosti u Zagrebu. Prijemni za pravo i politologiju bili su u srpnju te sam prošao na oba prijemna ispita, dok je prijemni na Akademiji bio u rujnu, no nisam uspio proći na audiciji”, otkrio je Habijan za Story.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Damir Habijan (@damirhabijan)









‘Očito je neka viša sila imala drugačije planove’

“Nakon toga, odlučio sam upisati Pravni fakultet u Zagrebu i više nikada nisam probao izaći na audiciju na Akademiji. Uvijek mi je bilo malo žao što nisam bio uporniji i odvažio se opet, ali očito je neka viša sila imala drugačije planove. Smatram da je svaki fakultet zahtjevan i nije ga jednostavno završiti, no bitno je postaviti si cilj i gledati prema njemu, ne obazirati se na poneke ‘padove’ koji su sastavni dio studiranja”, dodao je ministar.









Habijan je tada otkrio kako tijelo drži u fit formi. “U slobodno vrijeme treniram Crossfit, malo manje trčim, odnosno bavim se trailom, a u zadnje vrijeme pokušavam ubaciti u svoju svakodnevicu vožnju biciklom i plivanje. Što se tiče prehrane, sve volim jesti i doista nisam izbirljiva osoba po tom pitanju. Volim isprobavati nova jela i nove kuhinje, a ono što nažalost još nisam savladao je kuhanje. Nadam se da ću u nekoj bližoj budućnosti pronaći vremena da se i time pozabavim i nešto naučim. Nisam osoba koja bi se striktno pridržavala nekog načina ishrane, jednostavno mislim da čovjek mora biti umjeren u svemu”, zaključio je.