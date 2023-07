‘Dalmatinski galeb’ pisao Vakuli, baš ga je izgrdio: ‘Nadam se da si sretan Zorane’

Zbog promjenjivog i nestabilnog vremena, kao i posljednjih dana kada je Hrvatska zahvaćena vremenskim nepogodama, meteorolozi i njihove prognoze došle u još više u fokus javnosti.

O njihovim prognozama ovisi puno toga, no da će iste utjecati na ljubavni život jednog ‘dalmatinskog galeba’ nije mogao zamisliti niti naš poznati meteorolog Zoran Vakula, koji je primio razglednicu s porukom nezadovoljnog muškarca.

Nepotpisani ‘dalmatinski galeb’ prije nekoliko se godina požalio kako je zbog Vakuline krive prognoze propustio seks s turistkinjom iz Njemačke.





“Zorane, onu večer kad si rekao da će biti pretežno vedro, odveo sam jednu Njemicu na plažu. Pala je kiša. Ništa od seksa Zorane. Od sad ću slušati Nikolu Vikića-Topića, nadam se da si sretan Zorane”, glasila je poruka na razglednici koja je poslana sa Šolte.

Nije lako mereorolozima! Kao sto vidite, velika je na njima odgovornost ❤ Nije to mala stvar kad o njima ovisi nečiji ljubavni život! Objavljuje meteo-info u Ponedjeljak, 21. kolovoza 2017.

Vakula je tada za Index komentirao neočekivano pismo koje je primio.

“Ovo je nekome šaljiv, a nekome možda čak i tužan dokaz moguće važnosti i značaja vremenske prognoze, ne samo pri planiranju različitih poslovnih aktivnosti, nego i u svakodnevnome životu. Dosadašnja istraživanja kojima sam se bavio prošlih dvadesetak godina o važnosti i vrijednosti meteorološke informacije uključivala su ekonomiju, građevinarstvo, početak i kraj sezone grijanja, planiranje i prodaju odjeće, čak i piva, i još neka područja, ali ne i seksualne aktivnosti. Ne znam može li se to uvrstiti u područje biometeorologije?”, komentirao je tada Vakula koji je poručio kako bi volio znati gdje je došlo do problema te ”oštećenog” galeba povesti na piće kako bi se ispričao ako je uistinu pogriješio. Kako je tada pojasnio, u Dalmaciji tada nije bilo ”poštene kiše mjesecima”, no nije isključio mogućnost pogreške.