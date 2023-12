Dalić snimkom bacio Hrvate u trans, i Cetinski reagirao: ‘A što će tek biti za šest mjeseci’

Hrvatski izbornik Zlatko Dalić iskoristio je predah do idućeg okupljanja Vatrenih te je posjetio Frankfurt. Ovo puta ne zbog nogometa, već zbog glazbe. Naime, upravo je on bio jedno od slavnih lica koja su uveličala Hrvatsku noć u Frankfurtu. Na jednom od najvećih koncerata hrvatske glazbe u dijaspori od okupljenih je izmamio oduševljenje, i to kada ga je na pozornicu pozvao pjevač Mate Bulić.

Svoj govor Dalić je započeo podsjećanjem kako je prošla godina dana od velike hrvatske pobjede nad Brazilom na svjetskom prvenstvu. No već nakon samo nekoliko riječi publika ga je prekinula, i počeka skandirati ‘Zovi, samo zovi’.

“Podržite nas da uz vašu pomoć i pomoć svih Hrvata u svijetu, te uz Božju pomoć, opet napravio ponosnim hrvatski narod, hrvatske ljude i hrvatsku državu,” pozvao je okupljene Dalić, izazvavši ovacije. Nešto kasnije, izbornik se oglasio na Instagramu. Tamo je objavio snimku iz dvorane, a ona je naišla na niz reakcija. Zanimljivo, u komentarima mu se javio i Toni Cetinski, koji je objavio zastavice Lijepe Naše.

Što će biti za šest mjeseci

"A kaj bude tek za šest mjeseci?? Do finala!", napisao mu je jedan od korisnika Instagrama, podsjećajući da će upravo na ljeto Hrvatska u Njemačkoj zaigrati na Europskom prvenstvu, gdje će sasvim sigurno, što pokazuju i snimka, Luka Modrić i društvo imati ogromnu podršku.









“Kako će tek biti za vrijeme Eura”,”Što će tek biti na ljeto, cilo Livno će napokon biti na jednom mistu i ono št živi u Livnu i ono drugo šta živi u cilom svitu”,”, Izbornik čovjek veliki…svaka čast”, “Slika kaže vise nego tisuće riječi”, još su neki od komentara, dok su se pojavili i oni koji kritiziraju nedavne koncerte u zagrebačkoj Areni.

A u Zagrebu…

"U Frankfurtu dijaspora se veseli i pjeva hrvatske pjesme a u Zagrebu yugodernek uz cajkuše!", "Upravo tako najveći YU derneci su u ZG", Kao da nismo otišli poslije ovog koncerta na "yugodernek uz cajkuše", "Možeš ti bit Hrvat i slušati muziku koju hoćeš"…..









Vrijedi spomenuti kako Hrvatska otvara Euro 15. lipnja u Berlinu sa Španjolskom, 19. lipnja u Hamburgu se sastaje s Albanijom, a 24. lipnja u Leipzigu slijedi susret s europskim prvakom Italijom. “Mislim da je to najteža grupa. Igramo protiv aktualnog europskog prvaka, aktualnog osvajača Lige prvaka. Otvaramo protiv Španjolske u Berlinu i bit će to pravi spektakl. Teška skupina, teški protivnici”, rekao je Dalić u prvoj izjavi za HTV nakon ždrijeba.

”Talijani imaju dobru ekipu prvaci su Europe, Albance još moramo pogledati, ali bili su jako dobri u kvalifikacijama. Nadam se da ćemo se dobro pripremiti za šest mjeseci i biti zdravi, to mi je najvažnije. Zna se koji je naš cilj, želimo proći grupu fazu, a mislim da će treća utakmica protiv Italije odlučivati. Njemačka nam je praktički kao domaćin, a sada moramo riješiti i kamp. Nema sumnje da gdje god igrali da ćemo imati podršku navijača”, zaključio je Dalić.