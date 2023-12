Dalibor Petko o bruci u emisiji: Pjevačici duhovne glazbe postavio pitanje na koje se i svećenik nasmijao

Autor: 7dnevno/Tea Šojat

Samopouzdanje, simpatičnost, kreativnost i šarm mnoge asociraju, a prema njemu mnoge i ne asociraju, na poznatog radijskog i televizijskog voditelja, 45-godišnjeg Dalibora Petka, koji je javnost osvojio upravo svojim osebujnim načinom vođenja brojnih emisija, ali i sadržajem koji plasira na društvenim mrežama.

Već kao dijete Dalibor je osjetio “zov svjetla reflektora” te je kao jedanaestogodišnjak pobijedio na natjecanju nekoć izrazito popularnog dječjeg showa “Turbo Limach Show”. Nastupio je tada s Tajčinom pjesmom “Hajde da ludujemo”, a bilo mu je jedino važno da poznatoj pjevačici čestita rođendan. Imitirao je ne samo Tajči nego i grupu Magazin, Josipu Lisac, Nove fosile, i tu se već dalo naslutiti da se rodio još jedan šoumen.

Ipak, glazbu i imitaciju Dalibor je malo ostavio sa strane te se okrenuo radiju. Javnosti je najpoznatiji po “Glazbenom showu Dalibora Petka” na Narodnom radiju, koji je doživio sedam uspješnih sezona, a danas ga možemo pratiti i u emisiji na CMC-ju “Dalibor Petko Show”.

Dalibor Petko dobitnik je i Večernjakove ruže u kategoriji “Radijska osoba godine”. Ljubav prema glazbi i svijetu showbizza pretvorio je u svoj životni poziv, strast prema imitacijama u urnebesne transformacije koje objavljuje na društvenim mrežama, stoga i nije čudno što se nije zasitio “svjetala reflektora” već želi još.

* Na društvenim mrežama popularni ste zbog svojih transformacija kojima se zapravo bavite još od djetinjstva. Tu je bio i “Turbo Limach”… Što vas posebno veseli u tim transformacijama?

Nije baš da su u djetinjstvu bile transformacije. To su bile više imitacije. Ideja se rodila nakon sudjelovanja u showu “Tvoje lice zvuči poznato”. Ondje smo uvijek izvodili neke skečeve i jednog dana, u doba najveće korone, odlučio sam to nastaviti.

* Koliko jedna transformacija iziskuje vremena, pripreme? Ima tu i izrade kostima…









Nekad čak i cijeli dan jer znam snimati i po nekoliko transformacija, posebno u vrijeme Eurovizije. Najvažnija je ideja, a kostime i ostalo rješavamo u hodu i snalazimo se na sve strane.

* Jeste li razmišljali ići neki korak dalje ili ćete se zadržati na društvenim mrežama?

Ako mislite na emisiju, to ne. Iako, da se radi hrvatska inačica showa “Saturday Night Live”, vrlo rado.









* U voditeljskom poslu, što radijskom, što televizijskom, jako ste dugo. Što vas je toliko privuklo i zadržalo u tom svijetu showbizza?

Radim kao novinar od svoje 18. godine, a voditelj sam postao s 22. Znači, praktički od stoljeća sedmog. Nekako su me ta svjetla pozornice oduvijek privlačila, a na kraju je ispalo da mi je to postao i životni poziv.

* Tijekom godina su se zasigurno dogodile brojne lijepe i one malo manje lijepe anegdote. Koja vas je situacija posebno nasmijala, a koja rastužila?

Najteža mi je emisija sigurno bila smrt Toše Proeskog. To je baš bilo šokantno, nevjerojatno i neopisivo tužno. A ove vesele su stalne. U svakoj emisiji imam barem po pet anegdota pa sad računajte.

* Jeste li ikada gostu postavili pitanje zbog kojeg vam je poslije bilo neugodno, neke možda početnike greške?

Pa i ne baš. Jednom sam pjevačicu duhovne glazbe pitao je li za nju zainteresirana neka izdavačka kučka. A ona je došla u pratnji brata svećenika. Ali smijali smo se tomu.

* Koje pitanje nikad ne postavljate gostima, u što se “ne dira”?

Ma nema toga. Uvijek se može naći način, ali moraš imati i zrno pristojnosti. Ako se netko baš razvodi, nećeš pitati e zašto se razvodiš. Mislim da svakog možeš pitati većinu toga, samo trebaš naći način. Ali ako netko baš neće o nečemu razgovarati, odustaješ.

* Godinama pratite glazbenu scenu, koga biste istaknuli od novih mladih pjevačkih nada, tko djeluje kao da ga čeka velika karijera?

Ma nisam ja za neke prognoze. Svašta se po putu može dogoditi. No lijepo mi je gledati da su neki izvođači poput Mije Dimšić, Silentea, Marka Kutlića ili Tine Vukov upravo kod mene imali svoj prvi intervju. A danas itekako imaju svoju publiku.

* Što je zapravo danas potrebno imati da bi se uspjelo na domaćoj glazbenoj sceni?

Volje i upornosti. I vjere u sebe. Jer ako ti ne vjeruješ u to što radiš, džaba ti svi menadžeri svijeta.

* Što je zajedničko svim našim estradnjacima, što je to što, po vašem mišljenju, javnost privlači upravo njima? Jasno je da su svi različiti i posebni, ali zasigurno postoje neke poveznice koje ste tijekom godina primijetili.

Pa moraš imati nešto što te izdvaja od ostalih – nekad je to izgled, nekad glas, a može biti i samo smisao za biznis.

Ono što sam ja primijetio u poslu jest da, što su zvijezde veće, to je s njima lakše raditi. Možda se nije lako s njima dogovoriti, ali kad dođe do toga, sve je easy. Isto tako, ako im dobro ide u životu, ne kompliciraju. Ali kad nije baš sve kako treba, onda se javlja nesigurnost. No nemam nekih većih problema ni s kim. U ovom sam poslu maltene sto godina pa svi manje-više znaju što će od mene dobiti.

* Da se ne bavite ovim poslom, postoji li nešto drugo što vam pada na pamet a da biste u tome bili dobri?

Iskreno, toliko sam već dugo u ovom poslu da ne znam. Ali nije to samo vođenje. Bavim se i organizacijom, produciram, razumijem se u montažu, pišem scenarije, digitalni marketing… Tako da realno već radim više poslova.

* Nisam pronašla neki podatak da ste se suočili s negativnim komentarima, je li toga bilo i što je možda najgore što ste o sebi čuli ili pročitali?

Sad ste me nasmijali. Pogledajte komentare na društvenim mrežama, svega ćete se nagledati. Ali dugo sam u ovom poslu pa sam naučio da se ne mogu svima svidjeti. Kod mene je najčešće ili se ljudima sviđam ili im stravično idem na živce. Rijetko da sam nekomu sredina. I to je O. K. Ako ste mislili da niste vidjeli nikakve svađe ili konflikte s nekim, to je istina. Nisam tip od svađa, pogotovo javnih.

* S godinama rada stekli ste i brojna prijateljstva, od pjevača, glumaca, sportaša, poduzetnika nadalje… Koliko vam to donosi dobro u vašem poslu, a gdje možda nastaju problemi?

Pa nisu to prijateljstva. To su više lijepe suradnje, jer osim Nives Celzijus, ni s kim se od izvođača ne posjećujem doma ili takvo što. Moji su najbolji prijatelji ipak iz nekih drugih profesija. Srodni, ali ne prijateljujem baš s pjevačima.

* Je li, po vašem mišljenju, domaća glazbena scena dobra i što bi možda još trebalo?

Stalno napominjem da nam treba više hrabrosti. Mi stalno nešto kalkuliramo, hoće li to vrtjeti ovaj ili onaj radio, što će netko reći, ostali smo na temama otprije desetak godina. Zato se sve više mladih okreće regionalnoj sceni. I uopće se ne čudim tomu.

* Malo znamo o vašem privatnom životu. Kako volite provoditi slobodno vrijeme? Volite li kuhati, nešto slično… Viđamo vas na puno koncerata i raznih događanja, no ne znam spada li to u “slobodno vrijeme” ili je to onaj drugi dio vašeg posla.

Iskreno, ni ja ponekad ne znam razliku gdje završava moj privatni, a počinje moj poslovni život. Radim ono što volim pa to često i živim. Zaljubljenik sam u film pa često idem u kino, ali već to moji pratitelji znaju. Zapravo sam dosta transparentan na društvenim mrežama, no uvijek mora postojati jedan dio intime koju čovjek mora zadržati za sebe. I često me pitaju što znam kuhati. Ništa. Točnije hrenovke, čaj i znam ispeći meso. To je sve. Ali nema kulinarskog showa u Hrvatskoj u koji me nisu zvali. Kakva kriva procjena!

* Koju glazbu privatno slušate, na što se volite “razbacati”, a na što pustiti suzu?

Stvar je trenutka pa slušam kako se kaže “od Silvane do Nirvane”. Obično me pogodi neka pjesma i onda je slušam do iznemoglosti. Najčešće to bude u autu, pa ako me netko vidi kako urlam, nek’ zna da nisam poludio. Ili možda jesam.

* Ima li Dalibor Petko neku neostvarenu želju?

Pa volio bih dobiti neku filmsku ulogu. To mi je oduvijek bila želja. Imao sam neke sitne uloge, što glumačke, što glasovne, ali veselio bih se pravoj ulozi u filmu ili seriji.

* Što pripremate u budućnosti, gdje vas možemo i dalje pratiti/gledati te ima li kakvih novih projekata na vidiku?

A ja uvijek nešto smišljam. Ono što je sigurno jest da me nedjeljom možete gledati na CMC-ju, u “Dalibor Petko Showu”, a spremamo i veliki novogodišnji program s glazbenim zvijezdama. A bit će sigurno i poneko iznenađenje na društvenim mrežama.