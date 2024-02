Dalibor Brun bio je zvijezda naših prostora, a danas se posvetio neobičnom hobiju

Autor: I.D.

Jedan od najpopularnijih pjevača zabavne glazbe 70-ih i 80-ih godina bio je Dalibor Brun. Svoju je diskografsku priču započeo 1973. godine, kada je za tadašnji Jugoton objavio LP ‘Voljenoj’, a 70-ih za istu kuću objavio je još nekoliko uspješnih albuma.

Iza sebe ima zavidnu glazbenu karijeru dugu više od četiri desetljeća. Snimio je preko 50 ploča, nastupao na svim važnijim festivalima, a imao je i svoj TV show. Njegov posljednji studijski album ‘Nema spavanja’ objavljen je za Croatia records 2004. godine.

Devedesetih godina Dalibor je objavio i album sa skladbama Đorđa Novkovića ‘Mega mix (29 hitova)’, a koji je do današnjih dana ostao jedan od rekordera u prodaji u hrvatskoj diskografiji.

‘Malo sam zasićen više s tim’

Naime, ovaj poznati Riječanin sada snima nove pjesme. U glazbenom studiju u Kraljevici 68-godišnjak je u travnju prošle godine ponovno zagrijao glasnice kako bi snimio materijal za svoj novi album.

Prošle godine Brun je nastupao ona Novoj TV u sklopu novogodišnjeg programa pa je tako za InMagazin otkrio niz detalja o svojoj karijeri i privatnim stvarima. “Ja sam inače nastupao za ovako neke svoje poznate prijatelje, ali malo sam zasićen više s tim, to je čitavih 25/30 godina, malo mi je teško više. Publici se moraš smijati stalno. Ako se ne smiješ, dođeš namrgođen, slabe volje, to nije…a to više ne mogu postići”, priznaje Dalibor.

“Ja sam snimio preko 30 ploča, što malih i deset velikih, to je strašno puno pjesama, e sad ja ne znam kakvu bih pjesmu trebao pjevat da uživam u njoj”, dodao je Brun, koji je već 50 godina u braku s tajanstvenom suprugom Jagodom.









“Valjda nema nitko od nas volje da traži nekog drugog, ili ima, ne znam…to je jako teško pitanje. I slažemo se i posvađamo se, ali to se zna da će to bit pomirba”, priznaje pjevač, kojemu je uz pjevanje strast i ribarstvo. “A ja sam nekad bio poznati ribar, ali sa obale, na špare i ove sitne. I sad ako to uspije idem u ribare! Plac, štand i sve”, otkrio je.