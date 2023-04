‘DALA SAM SI ODUŠKA’ Jadranka Kosor otvorila se o sudjelovanju u ‘Masked Singeru’: ‘Mnogi nisu znali da se volim šaliti!’

Bivša premijerka Jadranka Kosor krila se ispod maske Kraljice u RTL-ovom showu “Masked Singer“. Pjevala je pjesmu ‘Clandestino’ francuskog glazbenika Manu Chaa i oduševila sve prisutne. Nives, Borko i Saša i ranije su zaključili kako se ispod maske krije bivša premijerka, no konačna potvrda dogodila se prošle subote.

”Nisam se morala osobito truditi, jedino što sam morala, naravno, na mnogobrojne komentare na ulice, pitanja kada bi me nepoznati ljudi ispitivali, dovikivali ‘bravo Kraljice’, ‘samo naprijed Kraljice’, govoriti ‘ma o čemu vi pričate’. Bilo je užasno smiješnih trenutaka, znala sam se u sebi nasmijati. Bilo je navijanja, djeca su me dozivala na ulici, osobito nakon ‘Mame ŠČ’. Čak su i mog unuka molili njegovi prijatelji da dobiju potvrdu. Jedan je kleknuo pred njega i molio da pokaže je li njegova ‘granny’, kako me zove, Kraljica. Jedan mu je donio čak i čokoladu da mu to otkrije – ispričala je Kosor i dodala kako joj uglavnom ljudi čestitaju na hrabrosti” kazala je Jadranka za RTL.hr.





”Otvorila sam si bokove za moguće kritike u smislu ‘što joj to treba’. Međutim, ja sam to svjesno napravila i to je moja crta koja je jako nepoznata mnogima, to da se volim šaliti, volim pjevati. Nikada nisam bila ledena kraljica pa nisam ni sada. Dala sam si oduška. Sama sam birala pjesme. Birala sam neke koje ja rado slušam, ali sam ponekad neku odabrala da malo zametem trag, a to je Halid Bešlić. Osobito ih je zbunila ‘Bella Ciao’, ali i ‘Clandestino’. Čula sam komentare iza pozornice dok se još nije znalo da sam to ja – Kraljica od ‘Bella Ciao’ do ‘Manu Chao” dodala je Kosor.

Jadranka je priznala da joj je žao što nije došla do finala u kojem će se naći tri muške maske – Medo, Tovar i Čudnovište.

”Mislila sam da svakako da taj divan kostim, to prekrasno djelo gospodina Jurja Zigmana, da će se vidjeti još jednom. Sada je gotovo, to se više nigdje nikada neće vidjeti. I to mi se činilo da bi bilo jako dobro da još jednom bude u finalu, u toj svojoj raskoši. Mislila sam da ću nakon prvog nastupa odmah ispasti, a da ću biti u polufinale, zaista tada nisam mogla vjerovati. Mnogi su govorili da ću biti i u finalu, a nekako bih voljela da je i neka druga ženska maska u finalu. Voljela bih da je ono mješovito” zaključila je Kosor.