‘DABOGDA TI ZA TABLETE TREBALO!’ Eskalacija mržnje podstanara i stanodavaca, netko bi mogao nastradati: ‘Možeš pljunuti onoga tko bude pitao za nas’

Autor: Maja Hrgović/7dnevno

U Facebook-grupi za najam stanova u Splitu jedan čovjek oglašava svoj stan: pristojno je namješten, na dobroj je lokaciji, ali cijena je viša nego što bi voljeli neki članovi grupe. Komentari ispod oglasa zajedljivi su i puni otrova – jedan ispaljuje kletvu: “Dabogda ti za tablete trebalo!”

Animozitet između najmodavaca i najmoprimaca poprimio je posljednjih nekoliko godina upravo čudovišne razmjere i problem se napokon dovaljao i do udarnih vijesti: manjak prostora za pristojan život prosječnih obitelji u Hrvatskoj jedno je od gorućih političkih pitanja, na koje Vlada nudi tek polovične odgovore. Subvencionirani krediti za mlade samo su dolili ulje na vatru; cijene stanova su zbog APN-a dodatno porasle, kako obično i bude kad se država počne uplitati u tržište nedopečenim socijalnim mjerama. Ukratko: potražnja za stanovima za najam raste proporcionalno s rastom cijena kvadrata i divljanjem apartmanizacije, a izostanak konzistentne stambene politike otežava mladima unajmljivanje ili kupnju stana. Zagreb i obala zbog vrtoglavih cijena postaju praktički nedostupni Hrvatima.

Izloženi udaru

Krajnje je vrijeme da se uspostave neki programi i donese neka stambena politika i da vidimo u kojem smjeru zapravo idemo jer je ova situacija neodrživa. S jedne strane, potičemo izgradnju apartmana i devastaciju javnoga prostora, a s druge strane, ništa ne radimo za ljude koji odlaze iz Hrvatske – kaže predsjednik Udruženja trgovaca nekretninama pri Hrvatskoj gospodarskoj komori Dubravko Ranilović. Tema podstanarstva, koja je na naslovnice novina i u udarne televizijske termine stigla tek nedavno, u domaćoj se kulturi i umjetnosti već godinama temeljito obrađuje, u širokom rasponu od književnosti i fotografije do kazališta i filma.





Jedan od razloga zbog kojih je kultura prepoznala ovaj akutni problem prije političara sigurno se krije u tome da su umjetnici, zbog prekarne prirode svog posla, izravno izloženi udaru stambene nesigurnosti. Još je u jeku pandemijskih mjera 2020. Festival prvih posvetio cijelo svoje godišnje izdanje temi stambenog prava, shvaćenog onako kako ga tumači francuski sociolog Pierre Bourdieu – on, naime, smatra da kupnja nekretnine nije isključivo ekonomska transakcija nego i društvena, jer je povezana s biološkom i socijalnom reprodukcijom. Brojni su umjetnici u svojim radovima prikazali muku podstanarstva, među njima i Nikolina Butorac koja u nagrađivanoj instalaciji “Praznina doma/(Ne)vidljivi nomadi” kroz niz intervjua i jestivi plan unajmljenog stana propituje potrebu za vlastitim domom. Označava je, na koncu, fikcijom nedostupnom mladim ljudima. Motiv podstanarstva žilavo se protezao prozom naših kratkopričaša još ranih dvijetisućitih.

Horor i istina

U svoje ga je priče upleo i Robert Perišić – recimo, u priči “Rekonvalescent” koja je vjerojatno najbolja u njegovoj knjizi “Možeš pljunuti onoga tko bude pitao za nas” i u kojoj jedan podstanar pali lomaču od trošnog namještaja, da se zagrije. Također, tu su Tatjana Gromača i njezine podstanarke u Zagrebu, u zbirci “Nešto nije u redu?”, koja joj je priskrbila kultni status. No, nitko nije s toliko poetskog nadahnuća opisao podstanare kao Veselko Tenžera: “Tko je podstanar? To je biće čežnje, pozvano na zvuk samo njemu čujne trube, u blizini velikih ideja i velikih djela, na vrtuljak napretka i u talionice budućnosti”, pisao je publicist o čijem je životu, prigodno, Branka Kamenski snimila dokumentarac znakovitog naziva “Tenžera, podstanar u novinama”.

Osjećaj traumatiziranosti maratonskim iskustvom podstanarstva – unajmljenog života s rokom trajanja – snažno pulsira kroz umjetnost koja se, od Dostojevskog naovamo, bavi temom urbanog nomadskog života. Horor “Stanar” (Le locataire, 1976.) Romana Polanskog nastao je prema romanu “Le locataire chimérique” poljskog satiričara Rolanda Topora, kojim Polanski zaključuje “stanarsku trilogiju”, nakon “Odvratnosti” i “Rosemaryne bebe”). Na početku filma, miran i neupadljiv čovjek unajmljuje stan u kojem je prethodni stanar izvršio samoubojstvo. Uskoro počinje sumnjati da ga nadstojnik i ostali stanari u zgradi polako, na jeziv i suptilan način, pokušavaju navesti da i on učini isto.

Vječni problem

Kao i junak “Stanara” – kojeg u filmu glumi sam Polanski – skončat će i junak stripovski grube, dojmljive priče “Polubauk polukruži polusuterenom” Zorana Pilića iz njegove zbirke “Doggiestyle”. Ponosni vlasnik dvadesetak kvadrata vlažnog podruma u blizini Kvaternikova trga, Zagrepčanin Ferenc, uspijeva iznajmiti tu nastambu mladiću koji ju je, namamljen uljepšanim prikazom u oglasniku, došao razgledati. Podrum je mračan i vlažan, instalacije su ogoljene i izgledaju opasno.

“A ovo je mala, ali funkcionalna kuhinjica”, kaže Ferenc novom potencijalnom stanaru koji u nevjerici gleda prostor u kojemu se jedva može okrenuti jedna osoba. Zatim mu pokazuje prozor koji je otprilike dvadesetak centimetara iznad razine zemlje i zbog toga je ovo polusuteren, a nikako suteren. Stan ga doslovno proždire. Kakva istinita i strašna SF metafora: mnogi današnji podstanari moraju se osjećati slično.

Tema podstanarstva proteže se u svjetskoj književnosti još od “Zločina i kazne”, gdje je na samom početku kultnog ruskog klasika razotkrivena Raskoljnikovljeva akutna podstanarska bijeda i nadahnuto opisana groteskna stanodavka, daleka srodnica dugačkog niza gazdarica koje su, u pričama Charlesa Bukowskog, ubirale najamninu za žoharima napučene gajbe u kojima se slavni pisac i još slavnija pijandura borio s čudovišnim mamurlucima.

Njegova podstanarska odiseja Zagrebom, koja je trajala dvanaest godina, nagnala je fotografa Ivana Dorotića da se u projektu “Podstanari” posveti dokumentiranju podstanarskih života svojih prijatelja i znanaca iz različitih sfera društvenog života. Serija diptiha prikazuje podstanare – samce i male obitelji – u dvjema dijametralno suprotstavljenim situacijama: prva je kad nastanjuju unajmljeni prostor, a druga je kad je taj prostor ponovo prazan, ogoljen od njihove prisutnosti, spreman za neke nove privremene stanare.









“Ovo je projekt u trajanju; nastao je kao posljedica mog prihvaćanja životne situacije ‘nesređenog stambenog pitanja’. Činilo mi se da je forma participativnog fotografsko-dokumentarnog projekta idealna za portretiranje podstanara okupljenih zajedničkom karakteristikom – da ne posjeduju stambeni prostor u kojem žive i da nemaju nekretninu u svom vlasništvu”, objašnjava Dorotić.

Umjetnički koncept

Ovaj je njegov projekt prije predstavljanja u Zagrebu bio izložen i u sklopu Rovinj Photodays i na toj je velikoj natjecateljskoj manifestaciji dobio pohvalu u kategoriji Umjetnički koncept. Na Dorotićevim fotografijama prevladava apatična atmosfera: pogledi na licima podstanara su rezignirani, rijetko kad bljesne iskra entuzijazma. Iako je Dorotić, kako kaže, razvio prihvaćanje svoje nomadske životne situacije (u dvanaest godina, koliko je podstanar, dvanaest puta se selio) – pa je fotografijama htio prikazati kako i ovakav način života ima svoj šarm i dostojanstvo – ipak ovaj ciklus odaje dojam neke neodređene sjete, prigušenog čemera. Možda zbog neumoljive praznine prostora u drugom dijelu diptiha; goli zidovi soba za najam i odsutnost tragova života bude u promatraču određeni nemir.

“Sam autor je naspram svog permanentnog statusa podstanara s vremenom razvio pozitivan odnos, a vrline su prevagnule nad manama, jer nestalnost životnog prostora s jedne strane znači i slobodu, kao i bijeg od robovanja kreditima koje svi doživljavaju kao mnogo veće zlo od toga što nemaju svoju nekretninu”, kaže Krištofić, koji s Dorotićem dijeli dvije važne biografske natuknice: obojica su po vokaciji multidisciplinarni “slobodnjaci” i obojica su podstanari.









Kad se traže rješenja za problem “napumpanih” stanarina, popularno je s nostalgičnim uzdahom zazvati nasljeđe samoupravnog socijalizma, u kojem su gotovo svi imali riješeno stambeno pitanje, a uz partijsku iskaznicu i dodatne vikendice i “kuće za odmor” bez pretjerane muke. Naravno, što je više državnih intervencija koje guraju tržište prema socijalističkim rješenjima, to se tržište više opire – odgovor na subvencionirane stambene kredite su povećane cijene u koje su “ugrađene” i kamate i inflacija i subvencije. Činjenica jest da je pohlepa jedan od elemenata rasta cijena najma, ali nije jedini.

Rob do smrti

Posljedica je, međutim, to da si prosječna hrvatska obitelj više ne može priuštiti ni stan za život ni apartman za ljetovanje. Za razliku od Ivana Dorotića koji u svome projektu pomalo romantično gleda na podstanarstvo, u plemenitoj želji da podstanare oslobodi od često neutemeljene etikete problematičnih, bučnih mladih ljudi, utemeljitelj portala Epodstanar Ante Popić ponavlja sintagmu o podstanarstvu kao izboru na koji se nevoljko pristaje i o podstanarima kao građanima drugog reda.

“Kad biramo između dvije solucije, kupiti vlastiti stan ili unajmiti stambeni prostor, vrlo često zbog enormnog kreditnog zaduženja (dok nas smrt ne rastavi) biramo najam. To nije ništa čudno, u usporedbi s većinom zapadnoeuropskih zemalja u kojima se u unajmljenim stanovima često živi cijeli život, ali se ondje, za razliku od naših prilika, zakon poštuje. U prilog našem istančanom smislu za bijeg pred zakonom idu procjene koje govore da je samo 15 posto sklopljenih ugovora o najmu, što opet nije čudno s obzirom na činjenicu da ne postoje nikakve, ali doslovno nikakve kontrole. Siva ekonomija na ruku ide i najmodavcima i podstanarima jer je kod nas praksa da, ako ide legalno i preko računa, onda je to već enormno skuplje. Najmodavci pod izlikom nefunkcioniranja pravne države vade svoje adute iz rukava za neplaćanje poreza i krug se tu zatvara. Jer zašto bi taj Pero Perić platio porez za najam stana kada je tamo neki Ivo Ivić pokrao pola države i nikomu ništa”, kaže Ante Popić.

S problemima podstanara uhvatila se ukoštac i udruga Pragma, u kojoj ukazuju na nepostojanje pouzdane evidencije broja najmoprimaca: u Hrvatskoj nema institucije koja raspolaže podacima o broju podstanara, dok je evidencija o broju obveznika poreza i prireza na dohodak od iznajmljivanja stanova samo djelomična jer Porezna uprava na popisu ima samo one koji se sami prijave.

Uvijek na gubitku

Pritom, stanodavci koji se uredno prijavljuju obično to čine nauštrb podstanara: povećaju stanarine kako bi mogli pokriti trošak prijave i urednog poreznog poslovanja. Tehnički, ispada da podstanari gube i kad su prijavljeni i kad nisu: ako nisu prijavljeni, nitko im ne jamči da ih stanodavac neće, vodeći se nekim hirom, bez najave nogirati iz svoje nekretnine.

“Prema istraživanju na uzorku od 500 ispitanika, od problema s nekretninom najviše je najmoprimaca (58 posto) navelo dotrajali namještaj, tj. nedostatak istog. Lošu toplinsku izolaciju navelo je 54 posto, a loše zidove i podove 44 posto ispitanika. Udruga Pragma uočila je problem diskriminacije obitelji s djecom (novorođenčadi), starijih podstanara, samohranih roditelja te osoba koje primaju državne potpore (socijalnu pomoć, rodiljske naknade i sl.) pri pronalaženju adekvatnog stana.”

Jedna od najboljih knjiga koje je u posljednjih desetak godina objavio neki naš pisac ona je splitsko-zagrebačkog prozaika Ante Zlatka Stolice. Objavljena je prije tri godine u Frakturi, a zove se “Blizina svega”. To je zbirka ironijom i toplinom gusto zasićenih zapisa o životu i životarenju u Hrvatskoj u ovom tisućljeću, u njoj autor opisuje svoja egzotična radna iskustva, ali i potragu za stanom. Iz oglasa na koji je u toj potrazi naletio, uzeo je naslov knjige: “Prodajem stan, blizina škole, vrtića, autobus, zvjezdarnica, mir, blizina svega”.

Šokantne priče na forumu “Studenti u podstanarstvu: Kada “moralna” vlasnica stana baca u smeće intimno rublje

U jednakoj je mjeri zabavno i frustrirajuće čitati tekstove na forumu, u rubrici “Studenti u podstanarstvu”. Naslovi nekih od tih horor-priča govore dovoljno: “Gledaju u mene kroz vrata sobe dok spavam”, “Podstanarska noćna mora”, “Podrum straha”… Čini se da je horor najpodesniji žanr za ovu temu, što je dobro naslutio Polanski.

“Ako nemate velike prihode, osuđeni ste za lagano umiranje u nekom vlažnom i bijednom stančiću, s namještajem iz 50-ih koji također nećete malo platiti, a u tom slučaju ni feng shui vam neće pomoći da od te rupe nešto napravite. Ako vam pak firma propadne, možete kupiti šator i negdje se ulogoriti, za izraubanu socijalu nema drugog izbora”, ironično komentira jedna podstanarka koja je, kao mnogi sudionici forumskih rasprava o najmodavcima, imala problem s vlasnicima “zabadalima” koji nisu poštovali njezinu privatnost. Jedan je podstanar, koji je sumnjao da mu vlasnica stana dolazi u posjet kad je on na poslu, provjerio svoju tezu kad je jednom zbog bolesti ostao kod kuće. Sumnja je bila utemeljena: vlasnica je svojim ključem otključala vrata i raskomotila se. Jednoj je studentici u naselju Travnom u Novom Zagrebu ćudoredna stanodavka bez njezina znanja spremala ormar i bacala gaćice i druge komade odjeće koje je smatrala neprikladnima za pristojnu djevojku. Na pola puta između tragedije i vica nižu se slična svjedočanstva zagrebačkih podstanara.

Ušao u samu srž problema: Dvorišni prostor zapravo znači ostava za alat

Oglasi za najam posebna su kategorija podstanarskog svijeta: čitam ih kao kratku prozu s ključem. Zoran Pilić je u priči “Polubauk polukruži polusuterenom” već objasnio da polusuteren znači dvadeset centimetara prostora iznad zemlje. Zamislite da ste zakopani do vrata i iz te žablje perspektive gledate svijet. Sve što vidite krupni su kadrovi nogu prolaznika. I taj pogled, u centru Zagreba, stoji 450 eura mjesečno, plus režije. “Visoko prizemlje” također često znači suteren ili famozni “polusuteren”, kao što “dvorišna zgrada” ili, još gore “dvorišni objekt” gotovo sigurno znače da je posrijedi kakva jeftino preuređena garaža ili ostava za alat. Ako se u oglasniku stan reklamira kao “idealan za studente”, to je šifra za gole zidove s kaučem na razvlačenje i ormarom koji izgleda kao okomito postavljen lijes. “Idealan za radnike”, to je jedna još niža kategorija. Očekujte madrace pobacane po podu i tijesnu kuhinjicu, negdje daleko izvan domašaja tramvajskih linija.