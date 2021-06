‘Da ti se želudac okrene, slušaš i ne vjeruješ!’ Stanković najavio novu emisiju pa izazvao burnu raspravu, gledateljici poručili da se informira prije nego sjedne za tipkovnicu

Autor: Dnevno

Voditelj i urednik emisije ”Nedjeljom u 2” Aleksandar Stanković na Facebook stranici emisije otkrio je tko mu stiže u goste ove nedjelje. Naime, riječ je o Nikoli Baketi s Instituta za društvena istraživanja.

“Djeca u odvojenim razredima u Vukovaru da, ili ne? O tome u Nu2 razgovaramo s Nikolom Baketom s Instituta za društvena istraživanja koji je i sam kao 4-godišnjak protjeran iz Vukovara, a u znanstvenom su mu fokusu upravo obrazovne politike, građanski odgoj i političko obrazovanje mladih”, stoji u najavi na službenoj Facebook stranici emisije.

Žestoka rasprava

“Aco ostavi dicu na miru”, glasio je prvi komentar.

“Pravo pitanje glasi: tko to šalje svoju djecu u škole koje nisu hrvatske i tko ih namjerno time separira? Ili bi Hrvati trebali slati svoju djecu u srpske škole da dokazu da nisu ustaše?”, upitala se jedna gledateljica, a ubrzo se dobila odgovor administratora stranice:

“Sve škole u Vukovaru su hrvatske i u svima se odvija nastava koju je potvrdilo Ministarstvo prosvjete. Nema u Hrvatskoj škola u kojima se piše nastavni plan u Srbiji. Problem je u nečem drugom. Prije sjedanja za tipkovnicu treba se minimalno informirati”, poručeno joj je.

“Nedjeljom u 2 pa informirajte me. Da sam Srpkinja u Hrvatskoj nikad mi ne bi palo na pamet separirati svoje dijete i slati ga u bilo koji drugi odvojeni razred po nacionalnom ključu. Kao što to nije praksa niti u EU, osim u slučaju dopunske nastave. Tko osim roditelja odlučuje kakvu će nastavu djeca pohađati i po kojem programu?? Ne izmišljajte problem gdje ga nema. I za škole vrijedi zakon ponude i potraznje. Ili će Srbi slati svoju djecu normalno u razred sa Hrvatima ili će većinski Hrvati svoju djecu slati u srpske razrede. Što je po vama tu prirodnije ?!? I onda će se oni drugi razredi prirodno ukinuti jer u njima neće nitko sjediti. Simple as that..”,

“Nedjeljom u 2 to je istina, ali programi nisu isti, a mislim da je na to Lara Toll mislila”, nadovezao se drugi gledatelj, a treći ustvrdio da Stanković zna dobro na što je Lara Toll mislila, “samo se svi prave grbavi ”

“Nedjeljom u 2 malo se vi informirajte, puno toga tamo nije pod hrvatskom kontrolom, pa i škole. Snimao sam i bio svjedok nekih “radionica” pod nekim njemačkim zakladama gdje najavljuju djecu iz “regiona” i pričaju bajke u stilu” ko nas bre zavadi” i to i to ljudi koji primaju hrvatsku plaću, neki i saborsku, da ti se želudac okrene, slušaš i ne vjeruješ. Obiđite lokale, groblja, dućane… Sramota.”, zaključuje još jedan gledatelj.









“Samo postavljanje pitanja iz naslova trebaju li djeca u školama, ma gdje to bilo, biti odvojena po nacionalnom ključu je dno dna. Pravo bi pitanje bilo nekome iz pravosuđa: zašto ne sudimo političarima koji javno siju netrpeljivost i netoleranciju stvarajući tako na tekućoj traci nepregledne nove generacije mladih mrzitelja i ksenofoba. Pa nije demokracija i sloboda mišljenja javno promicanje fašizma i nacional-šovinističke segregacije”, komentirao je jedan gledatelj, a s njime su se složili brojni gledatelji.

U konačnici puno se gledatelja složilo da bi sva djeca trebala ići u istu školu: “Mogla bih puno toga reći o ovoj temi, kao uostalom puno nas, ali reću ću samo da me duša uvik zaboli kada čujem i vidim te podjele mladosti, a znam da oni koje su podijelili to ni najmanje nisu željeli!, “Prestrašno je da djeca imaju odvojene škole. Svi trebaju u istu školu , isti program slušati , a dodatne programe mogu imati za djecu nacionalnih manjina. Pa tko želi , naravno može ići”