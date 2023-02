‘DA SAM ROĐEN U LIVNU BIO BIH USPJEŠNIJI’: Vlado Šola potpuno iskreno o djetinjstvu i karijeri: ‘Tata me prvi put došao gledati kada sam imao 33 godine’

U emisiji Dubravka Šimenca ‘Dudo i prijatelji’ gostuje Vlado Šola, uspješni rukometaš koji u šali tvrdi da bi bio još uspješniji da se rodio u Livnu. Govori o rodnom mjestu u Prisvoju i prvim koracima u sportu u Zagrebu. Bavio se hrvanjem kao najmlađi i najslabiji u klubu ‘Sljeme’ i nije godinama nikoga mogao pobijediti. Šola se tada na nagovor profesora tjelesnog odgoja g. Milše upisao na rukomet. U početku je bio srednji vanjski. Jednom na utakmici, u nedjelju ujutro nakon zabave u Sesvetskom Kraljevcu, nedostajao je golman i bacili su njega na gol gdje je otada ostao.

“Svi mi moramo zahvaljivati našim profesorima tjelesnog odgoja i počecima bavljenja sportom koji su nas usmjerili prema sportu. Jednako moram zahvaliti i trenerima koji su me trenirali u najmlađoj sportskoj dobi. Usadili su u meni ljubav prema sportu i tu sportsku kulturu”, govorio je legendarni rukometaš kojemu su sportski autoriteti pomogli razviti talent.

Imao je lijepo djetinjstvo, roditelji su ga podržavali, ali je zbog posla otac bio daleko.





“Tata je radio u Njemačkoj i prvi puta me došao gledati na utakmicu kada sam imao 33 godine i pitao me kada ću se početi baviti ozbiljnim poslom. Mama me je podržavala, a tata kao gastarbajter nije mogao dolaziti na utakmice u Hrvatskoj”, ispričao je Vlado u emisiji.

Prisjetio se rukometnog kluba ‘Medveščak’ koji je u vrijeme njegove mladosti bio najbolji zagrebački klub. Danas je sam trener rukometnog kluba u Dugom Selu, u kojemu i živi. “To je klub koji je jako puno osvojio trofeja s kadetskim selekcijama. Dao je strahovito puno igrača hrvatskom rukometu. Trenutno u Zagrebu igra Karpo Sirotić, koji je za mene jedan od najperspektivnijih igrača”.

Česta je dvojba što sportaši mogu raditi nakon završetka karijere. Vlado Šola priznaje kako je radio svašta, ali je uvijek nailazio na slične situacije. “Otvorio sam lokale. ‘Što se on bavi lokalima. Ne zna on’. Onda se bavim firmom za hitne intervencije. ‘Zašto se on bavi time. Otkud sad to’. Pa je sada na televiziji. ‘Šta on radi na televiziji’ “, iskren je Vlado Šola i u emisiji otvoreno postavlja pitanje čime bi se sportaši smjeli i trebali baviti nakon što u ranoj životnoj dobi završe profesionalnu sportsku karijeru.