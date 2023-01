‘DA PO MOM BUDUĆEM SUPRUGU PLAZI SIFILIČARKA?!’ Zabranila zaručniku striptizetu na momačkoj: ‘I samo zbog toga se nećeš udati?’

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Buduća mladenka objavila je na TikToku video koji je u kratkom roku dosegao više od 800.000 pregleda i potaknuo žestoke rasprave.

Naime, mlada djevojka je u videu objasnila zašto svog zaručniku ne dozvoljava striptizete na momačkoj večeri i to pod cijenu da prekine vezu.

“Ako moj dečko mora žudjeti za drugim ženama dan prije nego što se mora oženiti sa mnom, onda mu ja nisam toliko važna”, objavila je i dodala kako očekuje da će je zbog takvog postavljanja granica muškarci smatrati nesigurnom.





Tema striptizeta na momačkoj večeri često je predmet rasprave na internetu, pa i među Hrvaticama. Prije nekoliko godina jedna je buduća mladenka napisala na forumu da ne može zamisliti da neka ”sifiličarka plazi po njenom budućem suprugu” i da joj se “povraća od pomisli” da će ljudi na njenom vjenčanju znati što je njen suprug radio tjedan dana prije vjenčanja.

“Možda bi bilo bolje da se ne oženite”

“I samo zbog tog razloga se nećeš udat? A nemoj onda, kaj da ti kažem”, “Zašto ju zoveš sifiličarka? To kaj se skida i pleše pred frajerima, ne znači da se *evi okolo sa svima njima. To joj je čisto posao. A ako ti toliko smeta, onda to njemu reci, a ne nama”, “Čvrste su to veze koje na ovakvim stvarima pucaju. Možda bi bilo bolje da se ne ženite neovisno o striptizeti, a?”, glasili su neki od komentara, a jedna je forumašica spomenula i stripere koji zabavljaju žene na djevojačkoj.

“Ček malo, ajmo ovak, a što da tebi unajme stripera, bi li onda rekla ne vjenčanju ?? Ne kužim kakva je to veza ako sumnjaš u njega, to što će (ako će) ona tamo plesat ne znači da će ti preotet supruga. Isto tako kao da ti plešeš s drugim muškarcem na plesnjaku.. Hoćeš onda tražit razvod zato jer te taj drugi primio oko struka. Uživaj u životu, a ne opterećuj se banalnostima, upiši S faktor i plesat ćeš mu lapdance da će izludit.. Peace n’ out”, poručila je zabrinutoj budućoj mladenki forumašica.