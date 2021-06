Photo: Facebok/ 30 Seconds to Mars

‘DA, OVO JE KULT’: MISTIČNI FESTIVAL SE VRAĆA NA JADRAN! Svi sudinici hodaju u bijelom, predvodi ih popularni pjevač!

“Ljudi u bijelom” ponovno će krajem kolovoza okupirati otok Obonjan kod Šibenika jer na Jadran se vraća američki glumac i frontman benda Thirty seconds to Mars Jared Leto (49). Iako se pošlogodišnje izdanje festivala Mars Island otkazalo zbog pandemije koronavirusa, ovog će se ljeta ponovno moći uživati u, kako navode na stranici benda, “trodnednevnom iskustvu na privatnom otoku u Hrvatskoj”.

“Odmori se i povrati snagu uz jogu među drvećem, uskoči u Jadransko more, gledaj ponoćno prikazivanje filma ili promatraj zvijezde i uhvati dva intimna nastupa benda Thirty seconds to Mars. Mars Island je iskustvo kao nikada do sada”, stoji u opisu “iskustva”.

No, čini se da je ova zabava rezervirana za fanove nešto “dubljeg džepa”. Ulaznica za ovaj neobičan festival koji je prije nekoliko godina intrigirao javnost nakon što su procurile fotografije sudionika i pjevača koji u bijeloj halji nalikuje Isusu košta najmanje 1649 dolara, odnosno malo više od 10.000 kuna. No, ako želite dodatne sadržaje cijena se penje na 7149 dolara za VIP paket, što iznosi nešto više od vrtoglavih 44 tisuća kuna!

Uz hranu i piće, ulaznica uključuje dva cjelovečernja koncerta grupe, kao i aktivnosti s bendom. Gosti su smješteni u klimatiziranim šatorima u koje stane četvero ljudi koji dijele zajedničku kupanicu. Ako pak želite tuš u šatoru gdje spavate, to se dodatno naplaćuje pa bi se cijena ulaznice mogla popesti na 18 tisuća kuna.









Inače, prije tri godine, kada se održao prvi Mars Island, novinarima je ulaz bio zabranjen jer, rekli su tada, festival je intimno iskustvo. Pjevač se na otočiću družio sa svojim fanovima, a pisalo se i kako je obožavateljima propovjedao, zbog čega su mnogi korisnici društvenih mreža ovo okupljanje prozvali sektaškim pa čak i jezivim. No Leto se nije uvrijedio, već je na služenim stranicama uz fotke napisao “Da, ovo je kult”.

I dok je dio sudionika pisao kako su im ovo bila “najbolja tri dana u životu”, procurile su i glasine kako je dio sudionika bio razočaran zbog manjka glazbe.

Što se točno odvijalo na Obonjanu i što je “vođa” Leto propovjedao okupljenim ljudima koji su poslušno u krugu sjedili u bijelim haljama i dalje je misterij. Možda će baš ovog ljeta procuriti snimka kako bi se konačno doznalo kakva je filzofija pozadi ovog intrigantnog festivala.