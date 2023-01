‘DA NIJE BILO NJE, JA DANAS NE BIH STAJAO NA NOGAMA’ Hamed Bangoura dirljivim riječima o posebnoj ženi: ‘Naučila svemu što danas znam i što jesam’

Autor: Dnevno.hr/K. V.

Aktivist, modni agent i nekadašnji TV voditelj Hamed Bangoura često na svojim društvenim mrežama posvećuje objave najvažnijim žena u svom životu, supruzi i trima kćerima. Ovoga puta se prisjetio jedne iznimno posebne osobe, žene koja je odigrala ključnu ulogu u njegovom životu nevjerojatnim spletom životnih okolnosti.

“S devet mjeseci prebolio sam dječju paralizu. Roditelji nisu mogli ništa drugo do poslati me iz rodne Gvineje u Zagreb ženi koja me potom svakoga dana godinama nosila na liječenje u bolnicu. Svakog jutra sa Šalate u Vinogradsku i natrag. Bilo sunce, bila kiša ili snijeg. Svakoga dana na rukama na elektro-stimulanse za moje mišiće, a sve ne bi li konačno prohodao”, započeo je svoju objavu.





“Ona me naučila svemu što danas znam i što jesam. Od toga kako skuhati i divaniti uz tursku kavu, kako skuhati razne delicije, do toga kako se ponašati, poštovati i biti poštovan u novoj zemlji u koju sam došao. Zvala se Safija. Moja baka, žena nevjerojatne životne energije i mudrosti. Da nije bilo nje, ja danas ne bih stajao na svojim nogama i ne bi bio čovjek prije svega. Nadam se dobar čovjek kojeg je odgojila jedna divna žena. Danas bi Safija imala 99 godina da je živa, i nadam se da bi bila ponosna na svoje devetero unučadi i petnaestoro praunučadi.”

Objavu je napisao povodom Safijina rođendana, stoga je i završio čestitkom: “Sretan ti rođendan Safija i nadam se da deda, tata i ti divanite negdje gore uz tursku kahvu kakvu si samo ti znala skuhati. P. S.: Posvećeno ne samo mojoj baki, već svim bakama i djedama koji su svoju unučad voljeli i vole dan danas. Čuvajmo naše stare, bake, djedove, majke i očeve. Bez njih ne bi bilo niti nas. Dok su oni živi, mi smo još uvijek djeca.”

Objava je, naravno, potaknula i komentare. “Jesi se osjećao usamljeno kao dijete tamne puti u Zagrebu? Čitao sam komentar da bi se ova djeca koju su pokušali posvojili osjećala nelagodno u Hrvatskoj jer bi bila drugačija. Nekako mi zvuči rasistički”, upitao ga je jedan pratitelj. “Ne. Imao sam prekrasno djetinjstvo”, kazao je Hamed.

“Ti si čudo! A ja se sjećam tvoje bake. Moj pokojni tata ju je poznavao i iznimno cijenio. Kakva posveta… do trnaca… kroz sjećanja i tvojih toplih dirljivih riječi”, poručila mu je jedna pratiteljica, a mnogi je također dirnula ova objava.