Da nije bilo dida Mihe Buble iz Trogira, ne bi danas bilo ni svjetske senzacije Michaela: No, znate li za ovog Bublu?

Autor: Barbara Grgić

Michael Bublé svjetsko je ime. No, da nije Mihovila Buble iz Trogira, ne bi ni od ovoga prvoga postalo to što jest. Naime, iako je svjetska glazbena senzacije rođen i odrastao u Kanadi, njegovi korijeni sežu sve do Trogira.

Njegov djed Mihovil rođen je i odrastao u Trogiru, u kojem se prezime Buble spominje još u zapisu iz 14 stoljeća. Poznavatelji obitelji kažu i kako je Michaelov otac Louis imao brod imena “Dalmatia”.

Michael je u Burnabyu odrastao slušajući djedovu kolekciju jazz ploča. U svojim intervjuima često ističe veliki utjecaj svog djeda na njegov glazbeni ukus, jer ga je odmalena učio pjevati jazz i big band standarde. Upravo na djedov nagovor prijavio se na talent show u Vancouveru na kojem je osvojio prvo mjesto, ali je kasnije bio diskvalificiran zbog nedovoljnog broja godina.





Dobitnik četiri Grammyja, koji je prodao više od 75 milijuna albuma, može se pohvaliti rekordom u najbržoj rasprodaji deset koncerata 2014. godine u londonskoj O2 Areni. Bublé je tako postao treći najuspješniji pjevač nakon Princea i Rogera Watersa kojemu je to uspjelo.

Još jedan Buble – još jedan ogromni talent

Da se uz prezime Buble veže i veliki glazbeni talent, dokazuje i Nikola Buble, dirigent kultne klape Trogir, crkveni orguljaš i etnomuzikolog i, kako ga vole zvati na trogirskom području, “zakleti klapaš”.

Najdjelatniji je bio kao zborovođa Djevojačkog zbora Glazbene škole Josipa Hatzea iz Splita te kao dugogodišnji umjetnički voditelj i dirigent kultne Klape Trogir, s kojom je nastupao diljem svijeta i objavio dvadesetak diskografskih izdanja.

Bio je prvi dirigent orkestra Hrvatske ratne mornarice u neovisnoj državi Hrvatskoj. Obavljao je i funkciju umjetničkog direktora Smotre jadranskog folklora, međunarodne Smotre mediteranskog folklora, Festivala dalmatinskih klapa, međunarodnog Hrvatskog festivala mandolinista, član Društva folklorista Hrvatske, Društva pedagoga Hrvatske, Hrvatskog muzikološkog društva, Hrvatskog društva skladatelja te drugih.









Odlikovan je Odlukom predsjednika Hrvatske dr. Franje Tuđmana Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića za osobite zasluge u kulturi; Poveljom Republike Hrvatske za osobite zasluge na promicanju, očuvanju i razvoju glazbene kulture klapskih pjesama u Hrvata; dobitnik je Priznanja za izgradnju mosta mira i prijateljstva između dviju nacija, Hrvatske i Japana; talijanskog priznanja Medaglia della regione Lazio; Nagrade za životno djelo “za osobite uspjehe u razvoju društvenih odnosa i unapređenju umjetnosti, kulture i znanosti”, diskografske nagrade Porin te mnogih drugih nagrada i priznanja.