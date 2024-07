Da nije bilo Cvekovog vjenčanja, Kutlića teško da bi vidjeli: ‘On je potpuno lud’

Autor: F. P.

Pjevač Matija Cvek u posljednje vrijeme je posebno popularna medijska ličnost. Otkako je intrigantnom objavom otkrio da očekuje dijete sa tajanstvenom partnericom, sve oči uperene su u njega. U međuvremenu su on i Miriam Cikron postali roditelji malene djevojčice, kojoj su nadjenuli pomalo neobično ime Lota.

A nakon što su postali roditelji, uslijedilo je još jedno veliko iznenađenje. Ovaj tajanstveni par prošle nedjelje izrekao je sudbonosno ‘da’, na dosta intimnoj ceremoniji u Zagrebu. Vjenčanju su između ostaloga prisustvovali Alen Đuras i Dino Jelusić, a potonji je na mrežama podijelio neke od jedinih prizora sa vjenčanja.

Đuras i Jelusić nisu bila jedina prepoznatljiva imena na Cvekovom vjenčanju. Glazbenik Marko Kutlić također je bio jedan od gostiju, a za potrebe vjenčanja odjenuo je sivo odijelo i crnu košulju. Njegova pojava bila je posebno zanimljiva, budući da ga javnost već dosta dugo ne viđa.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Marko Kutlić (@markokutlic)









Sa Cvekom njeguje dugogodišnje prijateljstvo

O njegovom nestanku već dulje vrijeme se šuška, no razlog izbivanja sa scene nije sasvim poznat. S obzirom da Marko i Matija njeguju dugogodišnje blisko prijateljstvo, ne čudi što je upravo Cvek bio taj koji ga je potaknuo na barem privremeni povratak u fokus javnosti.

“Ide koliko ja znam od grada do grada i putuje. Mislim, napravio je jednu ludu i hrabru stvar, vidio sam kako putuje i koliko je truda u to uložio. Moram priznati, ja njega jako volim i on je potpuno lud i potpuno hrabar i to je, mislim, jedna dobitna kombinacija”, komentirao je svojedobno Cvek Kutlića.

“Ipak tu ne znaš hoće li te zaboraviti sutra ili prekosutra, kome si drag sutra a kome više nisi. S te strane je hrabar, a s druge lud jer nema nikakve zadrške. On kad odluči da će nešto napraviti to stvarno i napravi i to svi cijene”, zaključio je Matija, čiji kolega je u svibnju navodno snimljen kako svira na ulicama Trsta.

Podsjetimo, Cvek i plavokosa Miriam vjenčali su se nakon godinu dana veze. Iako su zajedno oko dvije godine, tek krajem prošle saznalo se za njihovu vezu. Već tada je Miriam bila neko vrijeme trudna, a na vjenčanju je pokazala savršenu liniju koju je nakon poroda vratila bez imalo poteškoća.