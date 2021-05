‘ČUPAJU DLAKU PO DLAKU, BAŠ BOLI!’ Farmer Dragan priznao da je u Turskoj presadio kosu, pogledajte kako je prije izgledao!

Autor: Š. P.

Dragan Kežić, farmer iz trinaeste sezone showa “Ljubav je na selu”, za RTL.hr otkrio je detalje transplantacije kose, na koju se odlučio prije tri godine i koja mu je, priznaje, život promijenila nabolje.

“Nije me to što sam ćelav posebno opterećivalo, stajala mi je ta frizura na moje tijelo i moju figuru. Ali prije tri godine su moj kum i rođak radili presađivanje kose u Njemačkoj i meni je to bilo zanimljivo. Rekli su mi da to rade neki dečki iz Turske, da imaju ispostavu u Frankfurtu, ali da imaju kliniku u Turskoj. Onda sam se bacio u istragu i došao do kontakta u Istanbulu i sve dogovorio”, ispričao je farmer iz Otrić-Seoca.

“Operacija je trajala od devet ujutro do poslijepodne, s prekidima. Zahvat se radi pod lokalnom anestezijom. Bolno je dosta, i te injekcije i vađenje folikula sa strane… Čupaju dlaku po dlaku, imaju te neke male strojeve. Izvade je s korijenom i presade gore”, priznao je i dodao da operacija “baš boli”.

“Za ljepotu, kako kažu žene, treba istrpjeti!”, smatra Dragan i dodaje da mu je nakon petnaest dana presađena kosa otpala, te je uskoro počela rasti nova. “Zanimljivo je, kosa vam raste sa strane i onda je netko presadi na tjeme kao neku biljku i ona normalno raste”, zaključio je.