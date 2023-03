‘ČUO SAM DA KAŽE: AJMO MU PUCATI U GLAVU’! Otašević otkrio razlog velikog gubitka kilograma: ‘Sad imam djecu, shvaćam’

Autor: Dnevno.hr/K. V.

Momčilo Otašević gostovao je u najnovijoj epizodi emisije “Zdravlje na kvadrat”, gdje je govorio o svom zdravlju, navikama, emocijama i sportu. Glumac, koji je već godinama neizostavno lice hrvatskih serija, u posljednje je vrijeme u centru pažnje zbog razvoda s glumicom Jelenom Perčin, a ovom je prilikom otkrio i što ga čini iskreno sretnim u životu.

Mnogi su u posljednje vrijeme primijetili kako je Momčilo smršavio, no tajna njegove vitke linije nije nikakva dijeta niti vježbanje.





“Pa izgubio sam desetak kila zadnjih par godina. Smijem li to reći? 77 kilograma imam u vrh glave! A imao sam nekad 86 i tada sam mislio da mi fale tri kile. Posao, frka-trka, obaveze. Dogodi se često da ne stignem pojesti”, kazao je glumac, koji se, kako kaže, po peti put spremna na početak vježbanja.

Otkrio je i da se nekada bavio košarkom i rukometom, no sada više voli skijanje, a planira se početi baviti i kitesurfingom u svojoj rodnoj Crnoj Gori. Prisjetio i svojih sportskih “sukoba”: “Nisam nikad dobio ozbiljne batine, ali bilo ih je. Sreo sam svog prijatelja Marko Grujičić Gruja iz Cetinja. Ja sam bio na golu, on je igrao i čuo sam ga kako kaže: ‘Ajmo mu pucati u glavu.’ A sad, pucati golmanu u glavu sa šest metara je ružno, čak je to sad u rukometu i kažnjivo. Tukli smo se deset rundi nakon treninga.”

Momčilo je priznao i kako je pravi emotivac, čega se nimalo ne srami. “Jesam veliki! To je riba u horoskopu. Netko mi je izračunao podznak rak. Nisam neki tip od vjerovanja u horoskop, ali ima neke veze. Ali jesam emotivac”, priznao je.

Ono što ga čini iskreno sretnim u životu su, naravno, djeca. “A vjerojatno šablona, djeca! Ja dok nisam imao djecu, kad drugi pričaju ja sam bio, joooooj, nemoj me. Sad kad ih imam, shvaćam. Ja sam od onih koji uzmu mobitel i gledaj, pokažem što je moje dijete radilo taj dan. Ali da, djeca”, zaključio je Momčilo.