‘ČULA SAM ZVUK POLJUPCA IZA SEBE!’ Doris Dragović o prvom susretu sa suprugom: ‘Nije bila ljubav na prvi pogled’

Glazbena diva Doris Dragović i njezin suprug, bivši vaterpolist Mario Budimir, proslavili su 33 godine braka. Tome u čast, Doris je objavila njihovu zajedničku fotografiju iz mladosti i kratko napisala: ”33 godine” uz emotikone srca. Iako su ih mediji dosad razdvajali na desetke puta, harmoniju, prema svemu sudeći, nisu uspjeli narušiti.

Podsjetimo, Doris je njihovu godišnjicu obilježila i prošle godine kada je napisala: “Ljubav, pripadanje, nadasve strpljenje, mir u duši, povjerenje, nježnost, odlučnost – i sve je to samo djelić. Ima još mnogo i ne bi stalo u ovu objavu. Možda u tome i je ljepota”, napisala je tada pjevačica na društvenim mrežama.



Doris je u jednom davnom intervjuu otkrila kako su se upoznali te istaknula da se nije radilo o ljubavi na prvi pogled.

“Mario me osvojio vedrinom i pogledom. Imao je tisuću zvijezda i nadu u očima. Bila je to 1989. Vani je bilo nesnosno vruće i s prijateljicom Ivankom Luetić krenula sam u novootvoreni kafić na plaži Obojena svjetlost. Lijeno se spuštajući prema moru, čula sam zvuk poljupca iza sebe. Okrenula sam se i vidjela Marija. Odmah mi se svidio, mada priznajem da to nije bila ljubav na prvi pogled”, opisala je za Story.







Inače, Doris je sve aktivnija na društvenim mrežama, pa tako često dijeli neke svoje privatne fotografije i razmišljanja. ”Blagoslovljena sam jer sam dobila priliku voljeti to što radim i raditi to što volim, a to su veliki darovi” napisala je pjevačica u četvrtak.